Vappuna lämpenee – lämpötila voi nousta 20 asteen lukemiin Tähän mennessä kevään korkein lämpötila on ollut 18,8 astetta. Vappupäivänä ja lauantaina ennusteissa on näkyvissä jopa 20 asteen lämpötiloja maan eteläosaan.

Jaa Kuuntele

Sää suosii siis viettämään vappua ulkoilmassa. Kuva: Sanne Katainen

Oskari Rockas

Alkuviikon kolea sää vaihtuu lämpimämpään vapun aikana. Etenkin vappupäivänä on monin paikoin aurinkoista ja lämpötila pääsee laajalti kohoamaan 15 ja 20 asteen välille, Lapissa on osin viileämpää.

Paikoin lämpötila voi nousta yli 20 asteen etelän sisämaassa. 20 asteen raja voi mennä etelässä rikki myös lauantaina.

Sää suosii siis viettämään vappua ulkoilmassa, mutta on hyvä muistaa maaston olevan kuivaa pääosin vähäsateisen kevään jäljiltä. Maastopalovaroituksia onkin monin paikoin voimassa. UV-säteily voi myös yllättää vappuna ulkoilevan.

Vappuaattona säärintama ylittää Suomen ja perässä lännestä pääsee virtaamaan alkuviikkoa lämpimämpää ilmaa. Säärintamaan liittyvät sateet jäävät vähäisiksi, mutta iltapäivällä idässä on vielä rintamaan liittyvää runsaampaa pilvisyyttä. Idässä ja Pohjois-Lapissa lämpötila jääkin vappuaattona alle 10 asteen, mutta muualla lämpötila nousee 10 ja 15 asteen välille.

Lauantaina Lapissa tulee joitain vesi- ja räntäsateita, muualla sää pysyy vielä poutaisena. Ensi viikkoa kohden sateiden todennäköisyys kasvaa koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

