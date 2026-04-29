Muutokset määräaikaisuuslakiin eivät tyydytä oppositiopuolueita – huoli vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään Työ- ja tasa-arvovaliokunnassa keskiviikkona valmistuneeseen mietintöön jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Määräaikaisuuslakiin työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyissä muutoksissa oppositiopuolueita huolettavat edelleen muun muassa vaikutukset raskaus- ja perhevapaasyrjintään.

Määräaikaisuuslakiin työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyt muutokset eivät tyydytä eduskunnan oppositiopuolueita. Työ- ja tasa-arvovaliokunnassa keskiviikkona valmistuneeseen mietintöön jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Valiokunnan varapuheenjohtajan, SDP:n Lauri Lylyn mukaan lakimuutos tulee lisäämään työelämän epävarmuutta todella paljon.

”Esitys on niin huono, että sitä ei pykälämuutoksilla saa korjattua”, Lyly tylytti hallitusta tiedotustilaisuudessa.

Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat jo aiemmin olleet huolestuneita muun muassa esityksen vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Voimakkaan kritiikin vuoksi työministeri Matias Marttinen (kok.) taipui muuttamaan alkuperäistä esitystä, jota on viilattu ministeriössä.

”Sen verran järkeä tuolla hallituspuolueissa tuli, että ne hieman lievensivät tätä, mutta silti tämä lisää ketjutuksia”, Lyly sanoi.

Hallituksen esityksen mukaan työsopimus on mahdollista tehdä määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä.

Nykylain mukaan määräaikaisuuteen vaaditaan aina perusteltu syy: esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluonteisuus.

Valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Arto Satonen sanoi uskovansa, että esitykseen tehtyjen muutosten jälkeen kaikki hallituspuolueiden edustajat kannattavat esitystä.

”Tähän on tehty kaksi muutosta, jotka nimenomaan ovat ymmärtääkseni vastanneet niihin huoliin, joita naisjärjestöillä oli”, Satonen sanoi.

Keskeisin esitykseen tehty muutos on, että perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia saisi vuoden sisällä solmia vain yhden, kun aiempi esitys olisi mahdollistanut kolme perusteetonta sopimusta vuoden aikana.

Lisäksi saman työntekijän kanssa voisi tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen vain, jos hän ei ole ollut viiteen vuoteen kyseisellä työnantajalla töissä. Aiemmassa esityksessä rajaus oli kahdessa vuodessa.

Oppositiopuolueiden mukaan pienet muutokset esitykseen eivät muuta merkittävästi sen mukanaan tuomia haitallisia vaikutuksia.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön yhteisen eriävän mielipiteen, minkä lisäksi keskusta teki omansa. Valiokunta äänesti mietinnöstä äänin 9–6, keskustan edustajat äänestivät tyhjää.

Hallitus on perustellut esitystä sillä, että se vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Satosen mukaan tavoitteena on työllistämiskynnyksen madaltaminen.

”Koska suurin ongelma työmarkkinoilla on tällä hetkellä se, että avoimia työpaikkoja ei ole riittävästi, on nähty tärkeänä, että myös määräaikaiseen työsuhteeseen voidaan palkata hieman helpommin. Tämä on tärkeä asia erityisesti nuorille ja alanvaihtajille”, Satonen perusteli tiedotustilaisuudessa.

SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden mukaan esitys lisää turvattomuutta työelämässä, mikä laskee tuottavuutta eikä sitouta työntekijöitä. Puolueiden mukaan lakimuutos osuu pahiten erityisesti naisiin ja nuoriin.

Demareiden Lyly huomautti, että julkisella puolella joka neljäs työsuhde on määräaikainen.

”Lisäksi 12 kuukauden perusteeton määräaikainen työsopimus voidaan katsoa pidennetyksi koeajaksi”, punavihreiden puolueiden eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Punavihreiden lisäksi myös keskustassa ollaan huolestuneita siitä, että esitys lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää.

”Tällä hetkellä joka neljäs raskaana oleva on kokenut jonkinlaista syrjintää työelämässä raskauteen liittyen. Me emme tarvitse sitä yhtään enempää tällaiseen maahan, jossa syntyy jo tällä hetkellä aivan liian vähän lapsia”, keskustan Olga Oinas-Panuma sanoi.

Keskustan jättämässä eriävässä mielipiteessä korostetaan lisäksi, että esityksellä ei ole laskettu olevan suoria työllisyysvaikutuksia. Lisäksi sen vaikutukset kansantalouteen ovat epäselviä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kuvaili esitystä huonoksi ja typeräksi.

”Täytyy antaa lisäpisteet hallitukselle siitä, että tämä tuodaan vappuviikolla eli työväen juhlaviikolla. Ei kyllä yksikään vappuhuiska tämän lakiesityksen puolesta heilu”, Koskela sanaili.

Hänen mukaansa esitys ei lisää työpaikkoja vaan pätkätyösuhteita.

”Sen sijaan käy sillä tavalla, että toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita muuttuu jatkossa määräaikaisiksi työsuhteiksi”, Koskela sanoi.

Valiokunta esittää mietinnössään esitykseen lausumaa, jossa edellytetään, että valtioneuvosto seuraa esityksen sukupuolivaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimiin, jos hallituksen esityksen vaikutusarvioissa mainitut naisten työmarkkina-aseman heikennykset toteutuvat käytännössä.

Perusteettomien määräaikaisten työsopimusten lisäksi hallitus esittää, että takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Samalla lomautusilmoitusajat puolitetaan 14 päivästä seitsemään päivään.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vastustavat myös näitä muutoksia. Takaisinottovelvoitteen muutoksen pelätään muun muassa johtavan epäselviin tilanteisiin työpaikoilla.

”Asiantuntijalausunnoissa tuotiin esiin, että takaisinottovelvoitteen poistaminen ei välttämättä helpottaisi työllistämistä. Työnantaja saattaa joutua odottelemaan entiseen tapaan neljä kuukautta irtisanottujen työntekijöiden työsuhteiden päättymisen jälkeen ennen kuin uskaltaa rekrytoida uutta työvoimaa.”

Punavihreiden puolueiden mukaan seitsemän päivän lomautusilmoitusaika on työntekijän näkökulmasta todella lyhyt, eikä se anna työntekijälle tarpeeksi aikaa reagoida lomautuksen aiheuttamaan palkan menetykseen.

”Muun muassa lainoihin neuvoteltavat maksuvapaat, päivähoitopaikan keskeyttäminen määräajaksi, erinäisten tilausten peruuttaminen ja muut työntekijän tarvitsemat säästötoimet voivat olla jopa mahdottomia toteuttaa seitsemän päivän lomautusilmoitusajan kuluessa.”

Eduskunta tulee käsittelemään täysistunnossa esitystä valiokunnassa tehdyn mietinnön pohjalta.