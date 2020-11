Minkeissä muuntunut koronavirus tartuttanut 12 ihmistä Tanskassa

Kuvat: Jaakko Pirttikoski, Terhi Piispa-Helisten

Tanskassa on tuhat minkkitarhaa ja 17 miljoonaa minkkiä.

Tanskassa on ilmennyt, että covid-19 - eli koronaviruksesta on syntynyt minkeissä uusi muoto ja että se on tartuttanut ainakin 12 ihmistä. Uusi muoto on saanut lisänimen cluster 5.

Tapaukset ovat Pohjois-Jyllannissa, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR.

BBC:n mukaan koronaa on tavattu minkkitarhoilla myös Hollannissa ja Espanjassa. Tanskassa sitä on 207 minkkitarhalla.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kuvaa tilannetta "hyvin, hyvin vaaralliseksi". Vaarallinen se on hänen mukaansa siksi, että se voi heikentää rokotteiden tehoa.

Virusten mutaatiot ovat luonnollisia ja samalla niiden elinehto. Ongelma syntyy siitä, että virus muuntuu siirtyessään isännästä toiseen ja kun se palaa, se voi olla tappava. Koronavirus on siirtynyt ensin ihmisestä minkkiin, muuntunut, ja kun se palaa nyt takaisin ihmiseen, se voi olla muuttunut entistä vaarallisemmaksi tai ainakin erilaiseksi kuin mihin rokotteita on kehitteillä.

Viruksen mutatoituminen ei ole sinänsä yllätys, mutta se tulee liian aikaisin, sanoo Kööpenhaminan yliopiston professori Jan Pravsgaard Christensen. Kun edes rokotteen ensimmäistä versiota ei ole saatu käyttöön, sen muuntaminen viruksen mutaatioidenkin mukaan on vaikeaa.

Hänestä on välttämätöntä, että minkit tapetaan, sillä muutoin edessä voi olla uuden pandemian alku.

Maailman suurin minkintuottaja Tanska on päättänyt tappaa kaikki minkkinsä. Minkkitarhoja on noin tuhat, ne työllistävät suoraan 6 000 ihmistä ja minkki on sikojen ja nautojen jälkeen Tanskan kolmanneksi tärkein tuotantoeläin.

