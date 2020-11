Kolmannes Pieksämäen taimitarhalla positiivisen koronanäytteen antaneista on sairastanut taudin jo aiemmin

Pieksämäki on nyt koronaepidemian kiihtymisvaiheessa – ottaa käyttöön kiihtymisvaiheen suositukset kokoontumisista ja maskin käytöstä.

Tommi Anttonen

Pieksämäellä Partaharjun puutarhan lähes 200 ihmisen joukkotestauksessa raportoitiin torstaina yhteensä 64 uutta koronavirustartuntaa.

Pieksämäki on tällä hetkellä koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa, Pieksämäen kaupunki tiedottaa.

Kaupungissa otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen mukaiset suositukset tänään, ja niitä jatketaan ensi viikon lauantaihin asti.

Esimerkiksi yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän, ja yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista.

Kasvomaskia suositellaan kaikille yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä ja tiloissa, joissa turvaetäisyyttä ei pystytä pitämään. Maskisuositus on voimassa myös ammattioppilaitoksissa ja lukiossa.

Etätyöhön suositellaan siirtymään aina kun mahdollista.

Kaupungin omistamat liikuntatilat suljetaan, ja aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tai etätoteutusta suositellaan.

Ravintoloissa anniskelu tulee lopettaa kello 22, ja pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä.

Ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat saavat olla auki kello 24 asti, ja asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa.

Valtaosa pieksämäkeläisen Partaharjun puutarhan joukkotestauksessa positiivisen koronanäytteen antaneista on oireettomia, ja oireellisista iso osa on lieväoireisia, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoo.

Nyt Essotessa selvitetään, kuinka paljon koronan saaneet ovat altistaneet ihmisiä ennen tartuntojen toteamista. Koronan saaneiden liikkeitä käydään tarkemmin läpi viimeisten parin viikon ajalta.

Taimitarhan työntekijät muodostavat yrittäjän mukaan suljetun työyhteisön, joka asuu läheisissä rivitaloissa.

Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän arvion mukaan noin kolmasosa 64:stä tartunnan saaneesta on sairastanut taudin jo aiemmin viimeisen kuukauden aikana.

Näillä korona oli oireeton tai lieväoireinen.

"Sellaisia oireita on ollut valtaosalla, että he eivät olisi osanneet kuvata niitä ilman, että asiaa olisi heiltä tentattu. Ei mitään voimakasoireisia, vaan esimerkiksi poikkeavaa väsymystä, vähän nenän tukkoisuutta ja haju- ja makuaistin ongelmaa."

Seppälän mukaan Partaharjun puutarha on toiminut tilanteessa vastuullisesti eikä tartuntojen leviämisen estämiseksi olisi voinut toimia eri tavalla.

"Mitä yritys on kuvannut, että heillä on noudatettu tiukasti karanteeneja Suomeen tullessa ja ovat toimineet (tarhalla) pienissä ryhmissä. Päällisin puolin ei olisi voinut toimia radikaalisti eri tavalla."

Seppälä spekuloi myös mahdollisten kulttuurierojen vaikutusta asiaan. Työntekijöistä suurin osa on yrittäjän mukaan Puolasta ja Ukrainasta.

"Työntekijöille pitäisi painottaa enemmän suomalaista strategiaa. Voi olla esimerkiksi pelkoja, että jos kerron, että on oireita, joudunko pois töistä ja saanko palkkaa", Seppälä pohtii.

Pieksämäellä on todettu myös muutamia yksittäisiä tartuntoja, joiden lähde on jäänyt tähän asti epäselväksi. Nyt ne on nyt pystytty yhdistämään Partaharjun puutarhan tartuntaketjuun.

"He ovat esimerkiksi käyneet samassa ruokakaupassa, missä on käynyt näitä puutarhatyöntekijöitä", Seppälä sanoo.

Essote tiedottaa, että viimeisen viikon aikana myös muut ihmiset ovat voineet altistua koronalle useissa paikoissa Pieksämäellä, varsinkin ruokakaupoissa. Lisäksi virukselle on voinut altistua sunnuntaina Pieksämäen ortodoksisessa kirkossa kello 10–12.

