Kelan johtamisselvityksen valmistuminen viivästyyKelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairauslomalla alkuvuoteen saakka.
Kelan johtamisselvityksen valmistuminen viivästyy, Kela kertoo tiedotteessaan.
Koska pääjohtaja Lasse Lehtosta ei ole voitu kuulla selvityksen valmistelun aikana, siirtyy sen viimeistely Kelan mukaan ensi vuodelle. Selvityksen valmistumisaikataulu varmistuu myöhemmin, ja Kela tiedottaa asiasta.
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas kertoi viime viikolla, että Lehtonen on sairauslomalla alkuvuoteen asti.
Johtamisselvityksen laatii psykologi Ilona Rauhala.
