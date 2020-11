Tämä varuste vakuuttaa henkesi talven hämärillä teillä – ”Ei se kauhean kalliiksi tule, vaikka ostaa koko perheelle. On ennen kaikkea välittämisen ele”, asiantuntija sanoo

Jarno Mela

Valokuva neljästä pimeällä liikkuvasta jalankulkijasta paljastaa: heijastinliivi on tehokkain tapa kertoa muille olevansa liikenteessä aamu- tai iltahämärässä. Arviolta noin joka kuudes heijastinta käyttämätön, pimeällä onnettomuudessa kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua, jos heijastin olisi ollut käytössä.

Jalankulkijoiden onnettomuuksia tilastoidaan eniten marraskuussa, keskimäärin yli 1 100.

Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista liki 40 prosenttia tapahtuu pimeällä tai hämärässä, Liikenneturva summaa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat arvioivat, että vuosina 2014–2018 noin joka kuudes heijastinta käyttämätön, pimeällä onnettomuudessa kuollut jalankulkija olisi voinut pelastua, jos hän olisi käyttänyt heijastinta.

Tilastokeskuksen tuoreen ennakkotiedon mukaan lokakuussa tieliikenteessä sattui kaikkiaan 297 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Jalankulkijoita kuoli kaksi ja polkupyöräilijöitä kaksi. Tammi–lokakuussa jalankulkijoita kuoli 17 ja polkupyöräilijöitä 21.

Yleinen ajattelutapa on, että heijastinta tarvitaan lähinnä pimeillä maalaisteillä. Tämä on harha-ajattelua, vahvistaa koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara Liikenneturvasta.

”Pimeä on riski. Tiellä liikkujan on tehtävä itsensä näkyväksi myös taajamissa heijastinliivillä ja usealla heijastimella. Ilman näitä autoilija ei näe jalankulkijaa katuvaloissa.”

Elovaaran mukaan heijastinten käyttö on lisääntynyt jonkin verran, kun joka toisen arvioidaan jo niitä pukevan ylleen.

”Ongelma on siinä, että niiden tarpeellisuus mielletään vain pilkkopimeään.”

Keskusteluissa ilmenee Elovaaran mukaan usein ristiriitaisuuksia.

”Autoilijat kommentoivat harmitustaan siitä, että jalankulkijan huomaa vasta vähän ennen kohtaamista. Sitten kun autosta nousee itse ulos pimeään, muuttuu samalla hetkellä jalankulkijaksi, jolla ei ole heijastinta.”

Heijastin voi olla jopa monien yritysten jakamana ilmainen henkivakuutus – ainakin siinä tapauksessa, jos se on CE-hyväksytty.

Elovaara sanoo, että muutamien eurojen sijoituksenakin välineeseen kannattaa sijoittaa.

”Ei se kauhean kalliiksi tule, vaikka ostaa koko perheelle. Uudet design-tuotteet ovat hyviä lahjavinkkejä ja ennen kaikkea välittämisen ele.”

Teini-ikäiset pitävät muita ikäryhmiä harvemmin heijastimia.

Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen kannustaa pohtimaan ongelmaa nuoren näkökulmasta.

”Usein on kyse ihan käytännöllisyydestä. Nuorelle oma tyyli on tärkeä juttu. Mikä tahansa heijastin ei sovi nuoren mielestä hänen asusteisiin toisin kuin lapsilla. Onneksi nykyään on valtava tarjonta heijastimia, joilla voi osoittaa omaa tyyliään.”

