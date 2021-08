Sudet hyökkäsivät jälleen lampolaan, tällä kertaa Yläneellä – "Eniten harmittaa se, että eläimet joutuvat kärsimään"

Sanne Katainen

Susien takia lampaita pidetään öisin sisätiloissa. Kuvan lampaat eivät liity tapahtumaan.

Tiistaina aamulla Pöytyän Yläneeltä Tapio Rintalan toisesta lampolasta löytyi kahdesta kaveristaan eksynyt, hämmentynyt lammas.

Kolme lammasta on tavannut laiduntaa Rintalan puutarhassa ja toimittaa ruohonleikkurin virkaa. Yöksi lampaat olivat menneet sisätiloihin.

Aamulla niistä oli jäljellä enää vain yksi.

Susi oli hyökännyt iltayön aikana lampolan sisätiloihin. Tällä kertaa sitä ei aita pidätellyt.

"Rakennus, johon susi hyökkäsi, on 30 metrin päässä makuuhuoneemme ikkunasta", Rintala sanoo.

Kolme puutarhassa laiduntavaa lammasta ovat yleensä vanhassa rakennuksessa ja muut lampaat toisessa lampolassa. Nyt ainoa susihyökkäykseltä pakoon päässyt oli paennut toiseen lampolaan.

Susi oli syönyt toisesta kuolleesta lampaasta puolet. Sen jälkeen susi oli raahannut lampaat läheisen joen varteen penkan taakse. Siksi niitä ei löydetty heti.

"Eniten harmittaa lampaiden kärsimys, jonka sudet aiheuttavat ja se, että joutuu koko ajan pelkäämään lampaiden puolesta", Rintala sanoo.

"Myös raatokeräysmaksu harmittaa. Ensin menettää eläimiä, ja sitten siitä täytyy vielä maksaa", hän kertoo.

Rintala valittelee sitä, että sudet tulevat nykyisin talon pihaan saakka.

Yhteensä Tapio Rintalalla on yli 400 uuhta. Sisätiloihin siirtäminen iltaisin vie siis oman aikansa.

"Susien takia olemme oppineet ottamaan lampaat öisin sisälle", Rintala sanoo.

Vuonna 2011 tilalla tapahtui susien hyökkäyksen takia isompi vahinko. Sen jälkeen sinne tehtiin susiaitoja.

Hänen mukaansa sudet ovat nykyisin valitettavan yleisiä alueella. Rintala on kuullut, että lähimailla on nähty kokonainen lauma hetki sitten. Hän ei ole ainut alueella, jolla on lampaita.

