Raskaat ajoneuvot ovat olleet tänäänkin vaikeuksissa huonojen ajokelien takia – kolme rekkaa kolaroi Raahessa

Huomisaamuun asti maan itäosassa on pilvistä ja monin paikoin lumisadetta.

Ajokeli on osassa maata huono. Arkistokuva. LEHTIKUVA / Markku Ulander

Itä-Suomea lukuun ottamatta perjantaina on ajeltu normaalissa talvisäässä, mutta onnettomuuksilta ei olla vältytty. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on lisäksi ollut edelleen erittäin huono ajokeli, kertoo Ilmatieteen laitos.

"Saderintama kulkee Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan. Näillä alueilla sataa lunta moni paikoin, ja sitä voi tulla pyryttämällä paikoitellen yli 10 senttimetriä. Illan aikana lumisade heikkenee ja liikkuu takaisin kohti Uuttamaata, missä voi ensi yön aikana voi kertyä muutama senttimetri lunta", päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo.

Itärajan tuntumassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, on voimassa varoitus erittäin huonosta ajokelistä lumipyryn takia.

"Varoituksen voisi laittaa todennäköisesti myös Pohjois-Karjalaan ja jopa osaan Etelä-Suomea. Uudenmaan säätilan kehitystä seurataan perjantai-illan mittaan."

Fintrafficin tieliikennekeskuksen operaattori Jori Hildén kertoo, että perjantaina on kuitenkin ollut paljon parempi tilanne tien päällä kuin torstaina.

"Liukkauden torjunta on saatu pääteillä tehtyä. Pienemmillä teillä voi lunta olla vielä. Pahin alkaa olla ohi. Tuuli on kuitenkin vielä navakkaa ja puuskittaista", Hildén sanoi aiemmin tänään.

Varsinkin raskaiden ajoneuvojen kuljettajille perjantaipäivän ajo-olosuhteet ovat tuottaneet päänvaivaa.

Tieliikennekeskuksen keli- ja liikennetietojen mukaan Etelä-Suomen alueella on tapahtunut perjantaina päivällä useita raskaan liikenteen ulosajoa.

Lahdessa täysperävaunullinen rekka päätyi pellolle pyörilleen. Ulosajo tapahtui valtatie 12:lla Uusikylän paikkeilla puolelta päivin.

Etelä-Karjalassa Kuutostiellä tapahtui niin ikään raskaan ajoneuvon ulosajoja päivällä. Luumäellä Jurvalassa Kuutostien läntisen liittymän lähellä Lappeenrannan suuntaan ajanut rekka ajautui keskikaiteeseen. Myös Viipurintien ja Kuutostien liittymän kohdalla tapahtui raskaan ajoneuvon ulosajo.

Pohjoisemmasta Suomesta raportoitiin niin ikään useista onnettomuuksista. Tiellä 88 aamupäivällä tapahtuneessa onnettomuudessa oli mukana kolme rekka-autoa.

Oulun poliisin mukaan lavettiauto oli ollut aikeissa kääntyä vasemmalle tuulivoimalalle, kun sen takaa oli tullut säiliöauto, joka oli liukkaalla tiellä törmännyt lavettiauton perään. Auto suistui sen verran vasemmalle kaistalle, että oli törmännyt myös vastaan tulleeseen rekka-autoon.

Kaksi ihmistä vietiin onnettomuuspaikalta tarkastukseen. Säiliöauton kuljettajaa epäillään alustavasti liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, Oulun poliisi kertoo.

Huomisaamuun asti maan itäosassa on pilvistä ja monin paikoin lumisadetta, joka voi olla sakeaa etenkin idässä. Yöstä alkaen on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on 2–6 pakkasasteen välillä.

Länsiosissa maata on osittain selkeää ja poutaa, mutta alueen etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin lumisadetta. Lännessäkin on päivällä muutama pakkasaste. Tuuli on kohtalaista tai navakkaa puuskaista pohjoistuulta, mutta yöllä tuuli heikkenee.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lauantain vastaisen yö on poutainen koko maassa. Päivällä on korkeapaineen vaikutuksesta laajasti poutaista. Lapissa ja Pohjanmaalla voi sataa muutama senttimetri lunta. Lauantaina on reilusti pakkasta ja laajalti selkeää ja aurinkoista.

"Sää kylmenee lännestä alkaen, kun korkeapaineselänne tulee Ruotsin puolelta. Maan etelä- ja keskiosassa on pakkasta muutamasta asteesta 17 pakkasasteeseen. Kylmintä on Pohjanmaalla ja Lapissa on 15–25 astetta pakkasta", Jani Parviainen sanoo.

Todennäköisesti pilvikatto pysyy pisimpään Itä-Suomen päällä.

"Se alkaa repeillä idässäkin todennäköisesti lauantaina aamulla ja sää kylmenee sielläkin. Merialueilla on kovan tuulen varoituksia. Tuuli on myös puuskittaista."

Lauantaille ei ole annettu varoituksia maa-alueille.

Sää jatkuu sunnuntaina pääosin poutaisena, mutta lämpötilat lauhtuvat koko maassa. Maan länsiosissa lämpötilat ovat muutamassa plusasteessa, kun taas itäisessä Suomessa jäädään noin viiteen pakkasasteeseen.

Sunnuntaina autoilijoiden on oltava tarkkoina liikenteessä Länsi- ja Pohjois-Suomessa, sillä ajo-olosuhteet huononevat jäätävän vesisateen ja sään lauhtumisen vuoksi.