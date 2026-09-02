Yle: Urakoitsija asfaltoi väärän tien vahingossallmajoella asfaltoitiin vahingossa väärä tienpätkä. Virhe huomattiin vasta vanhan asfaltin jyrsinnän jälkeen, mutta työ päätettiin tehdä loppuun.
Etelä-Pohjanmaan Ilmajoella päällystettiin tienpätkä vahingossa. Tietä ei ollut siis tarkoitus päällystää. Asiasta uutisoi Yle.
Urakoitsija huomasi virheen vanhan asfaltin jyrsinnän jälkeen ja ilmoitti siitä kunnalle. Työ päätettiin kuitenkin tehdä loppuun hieman alkuperäistä urakkahintaa halvemmalla, kerrotaan Ylen uutisessa.
Asfalttipinnan sai Ilmajoen keskustan lähellä oleva Ojanperäntie reilun 350 metrin matkalta.
Tekninen lautakunta päätti kattaa noin 30 000 euron kulut liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin varatusta määrärahasta. Yllättävä lisäkulu ei näin vaarantanut muiden päällystysohjelmaan jo sovittujen kohteiden toteuttamista.
Ilmajoen kunnasta kerrotaan Ylelle, että vahingon taustalla oli muun muassa tien nimenmuutos.Artikkelin aiheet
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