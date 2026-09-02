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Juuri nyt | Hallitus esitti kymmeniä miljoonia lisää rahaa yhdelle pohjoisen raidehankkeelle – näin vastuuministeri kommentoi
Tilaajalle | Peruna on ruokapöytiemme kulmakivi – neljä helppoa ja herkullista reseptiä