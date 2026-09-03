Korkeasaari sai kauan toivottua perheenlisäystä, kun äärimmäisen uhanalainen amurinleopardi sai pentujaAmurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa vain 130 yksilöä.
Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuun lopussa ja ovat nyt viiden viikon ikäisiä.
Pennut ovat amurinleopardiparin ensimmäiset. Kolmesta pennusta kaksi syntyi elävinä.
Heinäkuussa syntyneet pennut ovat Korkeasaaren mukaan pitkän työn tulos.
Eläintarhassa asustavalle amurinleopardiurokselle on etsitty sopivaa lisääntymiskumppania jo viiden vuoden ajan.
Vasta kolmannen leopardinaaraan kanssa onnisti.
”Tämä amurinleopardipari löysi yhteisen sävelen sillä sekunnilla, kun ne pääsivät yhteen. Ne eivät kertaakaan edes rähähtäneet toisilleen, vaan parittelivat 2–3 päivän ajan”, kertoo eläintenhoitaja Jonne Stenroth tiedotteessa.
”Tämä amurinleopardipari löysi yhteisen sävelen sillä sekunnilla, kun ne pääsivät yhteen. Ne eivät kertaakaan edes rähähtäneet toisilleen.”
Nyt pentuja saaneen amurinleopardiuroksen isä pelastettiin alun perin vahingoittuneena suojelualueelta, eikä sitä voitu kuntouttaa luontoon takaisin. Sillä on vain kaksi Moskovan eläintarhassa syntynyttä jälkeläistä, joista toinen siirrettiin Korkeasaareen vuonna 2021.
Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa tavattavia amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä.
Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit.
Suojelun ansiosta amurinleopardien määrä luonnossa on kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
Amurinleopardin tulevaisuutta pyritään turvaamaan geneettisellä tutkimuksella sekä pitämällä tarhakanta monimuotoisena eurooppalaisten eläintarhojen EEP-suojeluohjelmalla. Suunnitelmissa olleet amurinleopardien luontoonpalautukset ohjelmaan kuuluvista eläintarhoista Venäjällä sijaitseville suojelualueille ovat maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi toistaiseksi jäissä.
Kansainvälisiä suojeluhankkeita on kuitenkin käynnissä Kiinan puolella.Artikkelin aiheet
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