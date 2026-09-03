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Juuri nyt | Metsäteollisuus: Budjettiriihen anti jäi laihaksi ‒ moni toive ei toteutunut
Tilaajalle | MT:n metsätoimittaja huudattaa moottorisahaa visakoivikossa – näin kävi kalliille taimille