Venäjän-kaupan romahdus ei ollutkaan katastrofi suomalaisyrityksille ‒ vienti on kasvanut roimastiVenäjälle aiemmin vieneiden suomalaisyritysten vienti on kasvanut yli 30 prosenttia.
Suomalaisyritysten kokonaisvienti ei ole laskenut Venäjä-kaupan voimakkaan supistumisen myötä, kerrotaan tullin tiedotteessa.
Tulli tarkasteli 520 yritystä, joiden tavaravienti Venäjälle ylitti 10 000 euroa vuonna 2021 ennen Ukrainan sotaa. Yritysten yhteenlaskettu tavaravienti kasvoi vuoden 2021 noin 22 miljardista eurosta 28,7 miljardiin euroon vuonna 2025.
Kasvua kertyi 30,3 prosenttia. Samana ajanjaksona Suomen tavaravienti kasvoi kokonaisuudessaan 7,8 prosenttia.
”Vaikka tarkastelluista yrityksistä 130 ei enää harjoittanut tavaravientiä vuonna 2025, kokonaiskuva osoittaa, että Venäjälle aiemmin vieneet yritykset ovat pystyneet korvaamaan menettämiään markkinoita muualla maailmassa”, kertoo tilastopäällikkö Olli-Pekka Penttilä tiedotteessa.
”Venäjän-kaupan romahtaminen on käytännössä muuttanut Suomen ulkomaankaupan rakennetta pysyvästi”, hän jatkaa.Artikkelin aiheet
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