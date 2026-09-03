El Nino vaikuttaa lämpötiloihin ja sääilmiöihin pitkälle ensi vuoteen, vaikka itse ilmiö päättyisikin alkuvuodesta.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño -ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti.

Vaikka itse ilmiö loppuu, jatkuvat sen vaikutukset pitkälle ensi vuoteen. Mittaushistorian lämpimin vuosi on vuosi 2024, joka seurasi El Niñoa.

WMO:n mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan maapallo on äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä.

”Tiede ei jätä varaa epäilyksille: planeettamme on tuntemattomilla vesillä, ja nuo vedet lämpenevät”, Guterres sanoi.

”Näemme jo kuivuuden ja tulvien aiheuttamia häiriöitä ja tuhoja, ja odotamme näiden vaikutusten kasvavan, kun El Niño voimistuu.” Celeste Saulo

El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Ilmiö nousee huippuunsa yleensä vuoden lopussa. Meren lämpö kuitenkin vapautuu ilmakehään hiljalleen, joten vaikutukset kestävät pitkään.

”Tällä poikkeuksellisellaEl Niñolla on potentiaalia aiheuttaa valtava isku yhteisöihin ja talouksiin ympäri maailmaa”, WMO:n pääsihteeri Celeste Saulo sanoi.

”Näemme jo kuivuuden ja tulvien aiheuttamia häiriöitä ja tuhoja, ja odotamme näiden vaikutusten kasvavan, kun El Niño voimistuu”, Saulo lisäsi.

Saulo on määrännyt kriisinhallintaviranomaiset sekä ilmastosta riippuvaiset sektorit, kuten maatalous-, terveys-, energia- ja vesisektorit valmiuteen. Saulon mukaan aikaa ei ole hukattavana.

Panama ilmoitti jo rajoittavansa oitis liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi.

El Niño esiintyy 2–7 vuoden välein. Sen vastakohta on La Nina, jolloin Tyynenmeren päiväntasaajan alueen merivedet ovat normaalia viileämpiä.

Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat ovat nousseet tasaiseen tahtiin keväällä ja kesällä. Toukokuun ja heinäkuun välissä pintalämpötilat olivat 1,5 astetta keskiarvoa korkeammat. Syksyn lähentyessä viikoittaiset keskilämpötilat ovat nousseet 2,2–2,6 astetta keskiarvoa korkeimmiksi.

Joillain alueilla keskiarvolämpötilat olivat jopa 8 astetta normaalia korkeampia heinäkuun ja elokuun alun aikana.

WMO:n mukaan on hyvin todennäköistä, että syyskuusta marraskuuhun ilman lämpötilat tulevat olemaan normaalia keskiarvoa korkeammat kaikilla maa-alueilla.

El Niñot ovat erilaisia, mutta niistä voimakkaimmat seuraavat usein tuttua kaavaa. Voimakkaat El Niñot ovat aiemmin aiheuttaneet kuivuutta Amazonilla, Indonesiassa ja Australiassa, poikkeavia monsuunisateita Intiassa sekä lisääntyviä sateita trooppisilla alueilla.

El Niño esiintyy 2–7 vuoden välein. Sen vastakohta on La Niña, jolloin Tyynenmeren päiväntasaajan alueen merivedet ovat normaalia viileämpiä.

WMO:lla on neljä erilaista voimakkuusastetta El Niñolle: heikko, kohtalainen, voimakas ja erittäin voimakas. Nyt käynnissä on asteikolla tarkasteltuna voimakkain mahdollinen El Niño.