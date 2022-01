Ruotsalaiset tutkijat selvittivät korkean lepopulssin yhteyttä dementiaan

Korkean lepopulssin tiedetään ennustavan sydän-ja verisuonitautiongelmia.

Sydän meissä sykkii vaihtelevalla tahdilla vaikkapa rasituksesta riippuen. Lepopulssikin vaihtelee yksilöstä toiseen. Korkean lepopulssin tiedetään ennustavan sydän-ja verisuonitautiongelmia. Niinpä mahdollinen yhteys myös dementiaan askarrutti ruotsalaistutkijoita. He seurasivat 12 vuotta vähintään yli 60-vuotiaita tukholmalaisia mittaamalla pulssia ja tekemällä muistitestejä ja havainnoimalla dementian kehittymistä.

Seurannassa paljastui, että lepopulssi yli 80 minuutissa nosti dementian riskiä 55 prosenttia verrattuna niihin joilla pulssi oli alle 70. Huomionarvoista oli, että riski oli sydän- ja verisuonitaudeista riippumaton. Varhaisempien kognitiivisten kykyjen heikkenemisessä näkyi sama yhteys.

Vaikka selkeää selitystä kytkökselle ei löytynyt, ehdottavat tutkijat pulssin seurantaa riskipotilaiden löytämiseksi ja ehkäisevien toimenpiteiden suuntaamiseksi. Helppohan tuota pulssia on jokaisen itsekin seurata.

Lähde: (Alzheimer´s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association DOI: 10.1002/alz.12495)

