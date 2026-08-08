Lidl myy suomalaisia kasviksia alennuksella − näin kauppajätti perustelee kampanjaa Tällä hetkellä tarjouksessa ovat kurkku, tomaatti ja paprika.

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Kurkkua myydään Lidlissä 40 prosentin alennuksella. Kuvituskuva. Kuva: Stiina Hovi

Uutiset | Kauppa Ulrika Eerola Hovio

Lidl on aloittanut aloittanut myymälöissään kampanjan, jossa sesongissa olevia kasviksia myydään alennuksella.

Lidl kertoo tiedotteessaan, että elokuussa kotimaiset kasvikset ovat pääosassa kampanjassa.

Tällä hetkellä tarjouksessa ovat kurkku, tomaatti ja paprika. Kotimaista avomaankurkkua saa 40 prosentin ja pikkutomaattia 23 prosentin alennuksella.

Kampanjalla halutaan kannustaa syömään enemmän sesongin kasviksia, jotka ovat nyt parhaimmillaan.

”Tutkimusten mukaan moni suomalainen ei syö arjessa tarpeeksi kasviksia. Sesongin mukaisten kasvisten hyödyntäminen kannattaa ruokaostoksilla, sillä se on edullinen ja helppo tapa lisätä kasviksia lautaselle. Meille on tärkeää, että voimme tarjota satokauden kasviksia näin edullisemmin, jotta kaikilla olisi varaa syödä terveellisesti”, sanoo Lidlin ostopäällikkö Simo Tuisku tiedotteessa.

Lidlin mukaan asiakkaat ovat löytäneet kampanjan ja alennuksessa olevia kasviksia on myyty hyvin.