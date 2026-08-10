Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset vahvistettiin EU-laboratoriossaAfrikkalaisen sikaruton tautitapaukset vahvistettiin EU-tasolla.
Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto.
Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella.
Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perustella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä.Artikkelin aiheet
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