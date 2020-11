Koronavirusta todettu jo kymmenellä ruotsalaisella minkkitarhalla

Johannes Tervo

Ruotsin minkkitarhoilla on tehty uusia koronaviruslöytöjä. Kuvituskuva.

Ruotsissa yhdeksällä uudella minkkitarhalla on todettu koronavirusta, ATL-lehti kertoo. Osa niistä sijaitsee lähellä ensimmäistä löytöpaikkaa, Blekingessä sijaitsevaa tarhaa.

Tanskassa minkkitarhoilta on löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on levinnyt minkeistä ihmisiin. Miljoonia minkkejä on määrätty lopetettavaksi.

Ruotsissa viruksen muuntumisesta ei ole havaintoja, maatalousviraston pääeläinlääkäri Håkan Henrikson sanoo, joten Tanskan tielle ei ole tarpeen lähteä.

Ruotsin tarhoilla on alkanut jokasyksyinen nahkontakausi. Sen jälkeen minkkimäärä on enää viidennes alkusyksyn määrästä, kun jäljelle jätetään vain jalostuseläimet. Tilanne vähentää viruksen leviämisriskiä.

Maan viranomaiset eivät vaadi, että virustartunnan saaneiden eläinten nahkoja pitäisi hävittää.

"Virus todennäköisesti elää turkisnahassa vain lyhyen ajan. Sanoisin, että muutaman viikon päästä sitä ei enää ole", Henrikson sanoo.

