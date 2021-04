Kuvakooste: Harrastekanojen kirjo Suomessa huimaa jo päätä – MT taltioi kääpiökoch Härvelin, maatiaiskana Mummon ja muiden rotujen sulkavaa suloa

Sanne Katainen

Araucana Lirkku.

Jos harrastekanalaan haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Kanarotujen kirjo Suomessa on kasvanut, eikä siipikarjabuumi näytä laantumisen merkkejä.

Aliniityn tilalla Kärkölässä pienestä harrastekanalasta löytyy useita eri rotuja. Kuten monella harrastajalla, myös Jaana Tolosen kanaharrastus alkoi pienestä. Tilalle hankittiin ensin muutama "tehari", eli tuotantokanaloissa käytettävä kana.

Siitä parvi on hiljalleen kasvanut yhä kirjavammaksi. Tilan pääpaino on naudoissa ja sioissa: Aliniitystä löytyy muun muassa Suomessa harvinaisia texas longhorneja.

Tutustuminen rotukanoihin alkoi kääpiö-kochineista, jotka osoittautuivat koviksi hautojiksi. Vaikka parvi on kirjava, linnut tulevat toimeen ja ulkoilevat kesäisin yhdessä. Niiden turvana Aliniityssä on myös laumanvartijakoira.

Viimeisimpänä lauma on täydentynyt riikinkukkokyyhkyillä.

Araucana tunnetaan siniseen vivahtavista munistaan. Araucana-kana Lirkku tuli tilalle siitosmunana Siltajoen Siilosta. Se sai nimensä pitäessään pienenä erikoista lirkutusta samalla, kun se mennä rellesti parven mukana. "Kuin mustarastas olisi juossut muiden perässä", Tolonen kuvailee ja mainitsee araucana-kukkojen olevan erityisen näyttäviä.

Rotu on peräisin Chilestä ja siitä tunnetaan myös muunnos, jolla ei ole lainkaan pyrstöä.

Kääpiökoch Härveli

Kääpiökoch-kana Härveli on parven persoonallisimpia ilmestyksiä. Kääpiö-kochin on rotuna kotoisin Kiinasta. Tilalla tavattavat yksilöt ovat rodun friseerattua muotoa, mikä tarkoittaa että niiden sulkapeite on ulkomuodoltaan pörröinen. Rotu on suosittu lemmikkikanana.

"Ne ovat todella seurallisia ja kesyjä. Kanalan oven kun avaa, kaikki ryntäävät syliin", Tolonen kuvailee.

Härveliä ja muita kääpiökocheja pidetään samassa kanalassa silkkikanojen kanssa, sillä ne ovat niiden kanssa samaa kokoluokkaa.

Kääpiö-kochinin munat ovat kooltaan vain noin puolet tavallisen kananmunan koosta.

Orpington Pullero

Kylmänkestävän, alun perin sekä munan- että lihantuotantoon jalostetun orpingtonin kullankeltainen värimuunnos on hurmannut kanaharrastajat.

Orpington-kana Pullukka on tullut tilalle Porvoosta konehaudottuna tipuna. Omia jälkeläisiä sillä on, mutta Pullukka ei ole hautonut tipujaan itse. Myös muut tilan orpingtonit ovat suhtautuneet hautomiseen välinpitämättömästi.

Pullukka on kaunis ja hyvin seurallinen, Tolonen kertoo. "Se on todella kesy kana, jonka voi ottaa syliin silitettäväksi."

Silkkikana

Pienet ja seuralliset silkkikanat ovat kanalan katseenvangitsijoita. Nimensä mukaisesti silkinpehmeältä vaikuttava rotu on kotoisin Itä-Aasiasta.

Ne ovat myös kovia hautomaan, Tolonen kertoo. Jo muutama muna on innostanut tilan kanat vimmaiseen hautomisoperaatioon.

Marans-kana Precious

Marans on ranskalainen maatiaisrotu, joka munii kauniita ja erikoisen värisiä terrakotta-munia. Jos haluat testata, tunnistatko mikä muna kuuluu millekin munijalle, testaa MT:n munavisaa!

Precious on tullut tilalle tipuna Porvoosta. Maransia myös risteytetään araucanan kanssa, jolloin saadaan oliivinvihreitä munia munivia marau-kanoja.

Maatiaiskana Mummo

Mummo on iäkäs maatiaiskana, joka munii yhä silloin tällöin. Se on tullut tilalle aikuisena kanana sisarensa kanssa. Maatiaiskanojen kasvattajille on Suomessa tarvetta uhanalaisten kantojen ja niiden geenivarantojen ylläpitämiseksi.

Värikkäät kanat, värikkäät munat. Näyttävät ja maukkaat munat ovat osa harrastekanaloiden lumoa. Kuvassa Plymouth rock -rotuinen tipu.