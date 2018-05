Mahlaa tuottavat metsänomistajat paiskivat pitkää päivää, mutta tekevät hyvän tilin

Mahlan keruu koivuista on metsänomistajille kannattavaa, mutta ostajia on harvassa. Vöyriläinen Arctic Birch jalostaa lähimetsien mahlaa.

"Ai että onko raskasta", puhahtaa oravaislainen metsänomistaja Gertrud Granholm Milkan entisen meijerin lastauslaiturin kupeessa Kaitsorin kylässä.

Hän on ahertanut saavien ja letkujen kimpussa koko päivän metsässä miehensä Allanin kanssa. Päivän saalis on punnittu: 870 kiloa koivunmahlaa. Jokainen ämpärillinen on käsin kannettu koivikosta tien varteen lastattavaksi.

Pariskunta hakee Ab Nordic Birch Oy:n varastosta uuden erän puhtaita saaveja ja lähtee kesämökille syömään, peseytymään ja yöpuulle. Seuraavana päivänä on edessä samanlainen urakka.