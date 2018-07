Ruotsissa pelätään ukkossään sytyttävän lisää metsäpaloja

Ruotsissa pelätään, että ennustettu ukkossää sytyttää tänään uusia metsäpaloja. Etelä-Ruotsissa Västervikin kunnassa salamat sytyttivät illalla viisi metsäpaloa. Myös navakoituvien tuulten pelätään vaikeuttavan tilannetta.

Eilen illalla Ruotsissa riehui noin 60 maastopaloa. Kaikkiaan palot kattavat yli 20 000 hehtaarin alueen, mikä on suurempi kuin vuonna 2014, jolloin Ruotsia viimeksi piinasivat suuret metsäpalot. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan niiden takia. Tilanne on pahin Keski-Ruotsissa Gävleborgin, Jämtlandin ja Taalainmaan lääneissä.