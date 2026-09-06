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Juuri nyt | Viimeinen niittopäivä lähestyy – Ruokaviraston selvityspyyntö 23 300 maatilalle
Tilaajalle | Metsästäjien tulee olla huolellinen mentäessä ASF-tartunta-alueelta muualle metsästämään