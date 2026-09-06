Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Viimeinen niittopäivä lähestyy – Ruokaviraston selvityspyyntö 23 300 maatilalle
Tilaajalle
|
Metsästäjien tulee olla huolellinen mentäessä ASF-tartunta-alueelta muualle metsästämään
Metsästäjien tulee olla huolellinen mentäessä ASF-tartunta-alueelta muualle metsästämään
Afrikkalainen sikarutto voi levitä metsästysvarusteiden välityksellä, joten hygieniasta tulee huolehtia.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
6.9.2026
11:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
metsästys
metsästäjä
hygienia
villisika
afrikkalainen sikarutto
Erä
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Metsätyövälineet
|
Kokeilimme neljää 250–550 euron pihasahaa – lilliputti löi ällikällä
Tilaajalle
2
Maanomistus
|
Ari kunnosti kotitilansa Kiuruvedellä – 20 vuotta perikunnan omistusta oli tuhota talon
Tilaajalle
3
Metsänhoito
|
Voiko metsäpuiden taimia esikasvattaa kotipuutarhassa? Asiantuntija vastaa
Tilaajalle
4
Metsänhoito
|
Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuitupuu kallistui, hakkuut käyntiin ASF-alueella, puolukka-aika jatkuu pitkälle syksyyn
5
Metsäpolitiikka
|
Purra Versowoodilla: Ilmastolaki on avattava
Tilaajalle
6
Metsästys
|
Heräsin kuplastani: Metsästys on paljon isompi asia kuin vain harrastus
Tilaajalle
7
Ympäristö
|
Yle: Luumäkeläisjärven rannoilta löytynyt tuhansia kuolleita kaloja – ”Luonnonkatastrofi”
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2024 järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2022 avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle