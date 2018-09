Yle: Finnpulpin ympäristölupa sai vihreää valoa

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin biotehdashanke etenee jälleen. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi lähes kaikki sen ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Samalla oikeus kuitenkin määräsi Finnpulpille lisävelvoitteita päästöjen ja jäähdytysvesien seurantaan.

Asiasta kertoneen Ylen mukaan päätös tarkoittaa tärkeää askelta eteenpäin maailman suurimman havusellutehtaan rakentamisessa Kuopioon.

Finnpulp sai Itä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristöluvan biotuotetehtaalle vuosi sitten maaliskuussa. Luvasta jätettiin 25 valitusta. Esimerkiksi pohjoissavolaiset luonnonsuojelujärjestöt pelkäsivät tehtaan heikentävän merkittävästi Kallaveden tilaa. Myös useat yksityishenkilöt valittivat ympäristöluvasta.

Hallinto-oikeuden mukaan osa valittajista peruutti valituksensa. Osan oikeus jätti myös tutkimatta, koska valittajilla ei ollut valitusoikeutta.

Nyt tehty päätös ei ole vielä lainvoimainen. Siihen voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden mukaan Finnpulpin on tehtävä aluehallintovirastolle selvitys jäähdytysvesien leviämisalueesta ja vesistön lämpötilamuutoksesta kahden vuoden kuluessa siitä, kun tehdas on saavuttanut normaalin tuotantotason. Samalla pitää selvittää tehtaan vaikutus jääpeitteen heikentymiselle.

Sen jälkeen Finnpulpin on vielä mahdollisesti korvattava ranta-asukkaille jäähdytysvesien haitat virkistyskäytölle.

Lupahakemuksessa on arvioitu, että tehtaan jäähdytysvedet nostavat pintaveden lämpötiloja lähialueilla vuodenajasta riippuen 3–5 astetta.

Finnpulp on itse pitänyt ympäristöluvan ehtoja tiukempana kuin millään muulla vastaavalla laitoksella maailmassa. Yhtiö ei kuitenkaan valittanut luvasta.

Finnpulp suunnitteleman biotuotetehtaan budjetti on 1,4 miljardia euroa. Tuotantomääräksi on kaavailtu yli miljoonaa tonnia vuodessa. Tuotannon on tarkoitus alkaa aikaisintaan keväällä 2021.

Tehdashankkeen alkuvaiheen rahoituksessa mukana on ollut MTK. Huhtikuussa kiinalainen Hengan International kertoi rahoittavansa biotuotetehtaan esisuunnittelua 11,7 miljoonalla eurolla.

