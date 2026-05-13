Valkoposkihanhimuuton huipennus edessä – Katso kuvat valtavista parvista Reilun viikon takaisen rynnistyksen jälkeen ei valkoposkihanhien muutto ole juuri edennyt.

Hanhiparvet on kuvattu Liperin pelloilta läheltä Liperin keskustaa. Kuva: Jarno Artika

Suomessa on levähdysalueiden välillä ollut pientä liikehdintää, mutta Suomesta eteenpäin koillisen pesimäalueille ei ole vielä lähtenyt isoja määriä. Toisaalta Suomeenkaan ei ole juuri saapunut valkoposkihanhia lounaasta.

Birdlife Suomi arvelee valkoposkihanhiraportissaan, että tulevalla viikolla edessä on toinen päämuutto.

Hanhet pysähtyvät suurissa parvissa pelloille lepäämään ja ruokailemaan. Kuva: Jarno Artika

Lepäileviä ja ruokailevia valkoposkihanhia on nyt runsaasti etenkin Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomen elinvoimakeskuksen viikon laskennoissa päästiin arvioon yhteensä noin 280 000 valkoposkihanhesta maakunnan itä- ja keskiosan pelloilla ja vesillä.

Suurimmiksi parviksi arvioitiin 10.5. Liperin Heponiemen 35 000 valkoposkihanhea aamulennolla järveltä pelloille ja 8.5. Kiteen Ätäskön 30 000 lepäilevää valkoposkihanhea.

Ilmatieteen laitoksen Jarmo Koistisen mukaan jatkossa vallitsee lämmin, vähäsateinen ja heikkotuulinen sää. Hänen mukaansa onkin todennäköistä, että Suomessa oleskelleita valkoposkihanhia lähtee kohti pesimäalueitaan uusia valkoposkihanhia saapuu Suomeen.