Metsä Groupin suojelusäätiölle tulvii tarjouksia – yli 1 000 hehtaaria metsää tyrkyllä suojeluun Yhtiön mukaan suojeluun karsitaan parhaat kohteet, sillä rahoitus ei riitä kaikille.

Kuva: Seppo Samuli

Metsä Groupin perustamalle Metsän suojelusäätiölle on tarjottu suojeltavaksi yli tuhat hehtaaria metsää. Tarjottujen kohteiden lukumäärä on 85 kappaletta ja ne edustavat monimuotoisia metsiä eri puolilta Suomea.

”Olen erittäin tyytyväinen hakemusten määrään. Kiinnostus kertoo siitä, että vapaaehtoiselle metsien suojelulle on kysyntää”, Metsän suojelusäätiön asiamies Shaheena Turak sanoo.

Aloite kohteiden pysyvästä suojelusta tulee metsänomistajalta. Säätiön tavoitteena on, että suojeltu alue säilyy metsänomistajan omistuksessa.

Seuraavaksi Suojelusäätiön suojeluvaliokunta käy kohteet läpi. Hakemuksen jättäneille metsänomistajille kerrotaan kesäkuusta alkaen siitä, eteneekö kohde suojeluun Suojelusäätiön kautta vai ei.

”Selvää on, että emme pysty suojelemaan kaikkia tarjottuja suojelunarvoisia kohteita, eli myös hyviä kohteita jää rahoittamatta. Tavoitteemme on, että tulevina vuosina suojelumäärät kasvavat ja saamme toimintaan lisää kumppaneita”, Turak sanoo.

Suojeluun tarjottujen kohteiden pinta-ala vaihtelee yhdestä hehtaarista yli sataan hehtaariin.

Suojeluvaliokunta tarkastaa parhaat kohteet maastossa, jonka jälkeen säätiön hallitus vahvistaa suojelupäätöksen. Metsänomistaja saa syksyllä tiedon, jos Suojelusäätiö haluaa suojella hänen kohteensa.

Metsäliitto Osuuskunta antoi Suojelusäätiölle miljoonan euron peruspääoman. Säätiön toimintaan on tällä hetkellä varattu kymmenen miljoonan euron rahoitusvaltuudet.

Tuota summaa voi suhteuttaa Metsä Groupin tammi-maaliskuun tulokseen. Se jäi 18 miljoonaa euroa miinukselle.

Tämänvuotinen suojelurahojen käyttö ja yksittäisten kohteiden suojelusta maksettava korvaus selviää, kun tarjotut kohteet on käyty läpi ja niistä parhaat on valittu suojeltaviksi.

Ensimmäiset suojelupäätökset olisivat tämän hetken arvion mukaan julkisia vuodenvaihteessa.