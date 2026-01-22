Myyräkuume uhkaa: Liiterin siivous on jo myöhäistäMyyrähuippu on riski paitsi puuntaimille myös ulkorakennuksissa touhuaville ihmisille.
Myyrähuippu kannattaa pitää mielessä oman terveytensäkin takia.
Myyrien jätösten saastuttaman pölyn välityksellä voi altistua ulkorakennuksissa ikävälle taudille, Puumala-viruksen aiheuttamalle myyräkuumeelle.
Suuriksi jääneiden polttopuiden pieniminen kirveellä lienee nyt viisainta tehdä taivasalla, ettei tömähtely nostata pölyä sieraimiin.
Vaan miten ihmeessä hoituu se, jos ulkovarasto on suuremman siivouksen tarpeessa? Tautiriskin kannalta asia olisi ilmeisesti pitänyt hoitaa alta pois jo viime kesänä.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat