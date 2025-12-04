”Tässä tehdään roskapankkia” – Paperiliiton Vanhala uskoo, että sulkemisia tulee Suomeen ilman muuta UPM:n ja Sappin yhteinen paperiyhtiö on Vanhalan mukaan samalla signaali metsänomistajille, että puun kysyntä pienenee.

UPM:n ja Sappin yhdistettäväksi aiottava tuotanto kattaisi UPM:n tuotantoa Suomessa Kymin, Rauman, ja Jämsänkosken tehtailla sekä Sappin Kirkniemen tehtaalla. Lisäksi tuotantoa olisi useilla tehtailla ulkomailla. Kuva: Jaana Kankaanpää

Menossa on poikkeuksellisen paljon muutoksia, kommentoi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala metsäyhtiöiden järjestelyitä.

UPM:n ja Sappin aikeet muodostaa yhteinen painopapereiden yhteisyritys muistuttaa Vanhalaa parinkymmenen vuoden takaisesta aikeesta. Tuolloin UPM:n ja Stora Enson puhuttiin aikovan yhdistää paperitehtaitaan roskapankiksi.

”Nyt UPM ja Sappi tekevät sen. Roskapankki syntyy eikä kaikille linjoille riitä ajettavaa.”

”Ajatus, että tulisi uusi yhtiö ja kaikki jäisivät käyntiin, ei ole relevantti. Osa linjoista ajetaan alas”, Vanhala sanoo suoraan. Järjestystäkin on varmasti yhtiöissä mietitty.

Vanhalan mukaan on selvää, että Suomeenkin tulee tuotannon lakkautuksia, mutta millä aikataululla. Tehtaita yhtiöillä on useassa maassa.

UPM:n ja Sappin syksyllä ilmoittamat paperikoneiden sulkemiset lienevät jo olleet osa tuoretta yhtiöittämiskuviota. UPM ilmoitti lokakuun alussa sulkevansa paperikoneen Kaukaalla Lappeenrannassa. Sappi puolestaan ilmoitti pari päivää myöhemmin sulkevansa yhden koneen Lohjan Kirkniemessä.

Paperialan vaikeuksia kuvaa, että Sappi oli myynnissä vuosi sitten, mutta ostajaa yhtiölle ei löytynyt.

UPM:n ja Sappin tuotantojen yhdistäminen yhteisesti omistettuun painopaperiyhtiöön venynee Vanhalan arvion mukaan vuoden 2026 loppupuolelle, koska myös kilpailuviranomaisten on käsiteltävä asia. Se raamittanee myös lakkautuksista kertomista.

Vanhala arvelee, että yhdistämisilmoituksella UPM viestinee myös metsänomistajille. Jos puusta on pulaa, niin tiputetaan puun kysyntää.

Yhtiöiden graafisten paperien toimintojen yhdistäminen vaikuttaa myös tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Vanhala uskoo, että jatkossa sopimukset pikemminkin lähentyvät UPM:n sopimusta kuin toisinpäin. UPM:n sopimus on katkolla ensi kesänä.

Pitkin syksyä teollisuudesta on kuultu lähinnä heikkoja uutisia. Metsä Fibre kertoi muutama päivä sitten tuotannon seisottamisesta Rauman sellutehtaalla muutamaksi viikoksi vuodenvaihteessa. Vanhala uskoo selluntuotannon käyvän kylmät kuukaudet, minkä jälkeen edessä voi olla pitkäaikaisia seisokkeja. Vuorovapaat, lomat ja lomautukset huomioiden tilanne voi jatkua katkonaisena pitkälle syksyyn.