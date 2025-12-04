Metsästyslaki eteni maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn äänestysten jälkeenMetsästyslain muutos lähetettiin eduskunnan täysistunnossa äänestysten jälkeen maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Eduskunta äänesti keskiviikon täysistunnossa metsästyslain valiokuntakäsittelystä. Asian lähetekeskustelu keskeytyi tiistain täysistunnossa, koska Vihreän eduskuntaryhmän edustajat esittivät puhemiesneuvoston ehdotuksesta poikkeavat ehdotukset valiokuntaan lähettämisestä.
Puhemiesneuvosto oli ehdottanut, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Tiistain keskustelussa edustaja Tiina Elo ehdotti lisäksi lausuntoa ympäristövaliokunnalta ja edustaja Krista Mikkonen lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.
Äänestysten jälkeen eduskunta päätti kannattaa puhemiesneuvoston ehdotusta ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Molemmissa äänestyksissä maa- ja metsätalousvaliokuntaan lähettämistä vastustivat Vihreiden, Vasemmistoliiton ja SDP:n eduskuntaryhmät.
Metsästyslain muutos on esillä maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa tänään torstaina.
Hallituksen tavoitteena on saada suden kiintiömetsästys aloitettua 1.1.2026 alkaen.
