Maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee tänään metsästyslain muutosta. Kuva: Eija Vallinheimo, Pixabay

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Eduskunta äänesti keskiviikon täysistunnossa metsästyslain valiokuntakäsittelystä. Asian lähetekeskustelu keskeytyi tiistain täysistunnossa, koska Vihreän eduskuntaryhmän edustajat esittivät puhemiesneuvoston ehdotuksesta poikkeavat ehdotukset valiokuntaan lähettämisestä.

Puhemiesneuvosto oli ehdottanut, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Tiistain keskustelussa edustaja Tiina Elo ehdotti lisäksi lausuntoa ympäristövaliokunnalta ja edustaja Krista Mikkonen lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.

Äänestysten jälkeen eduskunta päätti kannattaa puhemiesneuvoston ehdotusta ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Molemmissa äänestyksissä maa- ja metsätalousvaliokuntaan lähettämistä vastustivat Vihreiden, Vasemmistoliiton ja SDP:n eduskuntaryhmät.

Metsästyslain muutos on esillä maa- ja metsätalousvaliokunnan kokouksessa tänään torstaina.

Hallituksen tavoitteena on saada suden kiintiömetsästys aloitettua 1.1.2026 alkaen.