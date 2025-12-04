Norjan susijahti alkoi – valitukset hylättiin Norjassa on voimassa 25 suden metsästyskiintiö susivyöhykkeen ulkopuolelle.

Metsästys alkoi Norjassa 1. joulukuuta. Kuva: Markku Vuorikari

Eija Vallinheimo

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö on hylännyt eläinoikeusjärjestöjen valitukset ja päättänyt pitää voimassa aiemman päätöksen 27 suden kiintiöstä. Sudenmetsästys alkoi 1. joulukuuta. Susia voidaan metsästää vain maantieteellisesti rajatulla alueella.

Ministeriö arvioi, että on epätodennäköistä, että kaikki 27 sutta ammutaan. Norjan luontovirasto ei aio osoittaa lisäresursseja jäljelle jääneiden susien poistamiseksi, jos kiintiö ei täyty.

Arvioinnissa ministeriö on painottanut susien aiheuttamia ja mahdollisia tulevia vahinkoja susialueen ulkopuolella. Tämä on perusteena kiintiöjahdin sallimiselle.

Norjalla on susialue on maantieteellinen alue, jonka tavoitteena on, että susi voi siellä vakiinnuttaa asemansa ja saada pentuja. Susialueeseen kuuluvat Oslon kunta, Østfoldin lääni, osia Akershusista ja osia Innlandetin läänistä.

Rovdata-sivuston mukaan talvella 2024–2025 Norjassa havaittiin 59–66 sutta, joista 40–47 löydettiin eri puolilta Norjaa ja 19 Ruotsin vastaisen rajan molemmin puolin.