Kerättyjen käpyjen saldo jäi tavoitteesta vähäisen hakkuumäärän vuoksiInnokkaita käpyjenkerääjiä riitti syksyllä, Metsähallitus kiittää. Keruu jää nyt talvitauolle.
Metsähallitus sai ostettua kerääjiltä tänä syksynä 60 000–65 000 litraa käpyjä, mikä jää selvästi asetetusta tavoitteesta.
Metsäteollisuuden markkinatilanne heikkeni loppuvuotta kohden, minkä vuoksi myös hakkuut ja samalla käpyjenkeräyskohteet vähenivät selvästi.
Lisäksi marraskuu oli koko Lapissa tavallista kylmempi, mikä vaikeutti keräystä. Käpysato oli keskinkertainen.
Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta syysjakson keräystulos jäi huonoksi, Metsähallitus toteaa tiedotteessa.
Käpyjen keräyksellä täydennettiin männyn siemenhuollon varmuusvarastoa.
Metsähallituksen mukaan keräyksen järjestelyt eri paikkakunnilla Pohjois-Suomessa sujuivat hyvin.
Keräyksessä otettiin käyttöön uudet, siementen alkuperäohjeet. Keräys suuntautui pelkästään hakkuukohteille.
”Iloinen yllätys oli keräyksen alussa huomata, että innokkaita kerääjiä edelleen löytyi”, kertoo maankäytön erityisasiantuntija Ilkka Vaara Metsähallituksen Luontopalveluista.
“Vaikeuksista huolimatta kerääjät saivat koottua syksyn aikana kaikkiaan 85 000–90 000 euron ansiot”, Vaara toteaa.
Nyt käpyjen keräys jää talvitauolle.
Tammikuussa selvitetään maastosta haettavien käpynäytteiden avulla siementen itävyydet. Jos itävyydet ovat säilyneet hyvinä, Metsähallitus jatkaa jatketaan keräystä helmikuussa.Artikkelin aiheet
