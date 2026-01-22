Lukijalta: Puunmyynnin korkea vero pitäisi puolittaa Tavallinen talonpoikainen metsänomistaja ei halua "kikkailla" eri tempuilla puukaupoissa, vaan odottaa selkeyttä ja yksinkertaisuutta verojensa maksamisessa, kirjoittaa Lauri Oinonen.

Harvennushakkuu. Kuvituskuva.

Lukijalta Lauri Oinonen

Vuoden viimeisimmässä Maaseudun Tulevaisuudessa (31.12.) oli ansiokasta pohdintaa metsään liittyvissä asioissa metsämaiden hankintoihin liittyen. Koen tällä hetkellä korkean puunmyyntiveron pahimmaksi ongelmaksi yksityismetsänomistajien osalta, joita pääosa ja tyypillisimmät metsänomistajat Suomessa ovat.

Tavallinen talonpoikainen metsänomistaja ei halua "kikkailla" eri tempuilla puukaupoissa, vaan odottaa selkeyttä ja yksinkertaisuutta verojensa maksamisessa.

Kolmisen vuosikymmentä Esko Ahon hallituksen aikana siirryttiin metsien pinta-alaverotuksesta nykyiseen pääomatuloveroprosenttien mukaiseen puun myyntiveroon pohtimatta lainkaan yksityismetsätalouden täydellistä poikkeavuutta niistä verokohteista, joihin pääomatuloverotus kohdistuu.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola on usein sanonut, että metsätaloudessa kvartaali ei ole neljännes vuodesta vaan neljännesvuosisata! Täten metsätalous on ihan muuta kuin päivittäin ja jopa tunneittain vaihtuvat hektiset pörssikurssit.

Metsätalous on luonteeltaan ylisukupolvista elinkeinotoimintaa jopa useamman sukupolven aikana. Kolme tai neljä sukupolvea tarvitaan, jotta siemen on varttunut kunnon tukkipuuksi tavallisissa suomalaisissa talousmetsissä. Se on vaatinut monia toimia kustannuksineen eri vuosikymmeninä ja useimmat ihan ilman tuloja. Lisäksi on kuluja metsäteistä siltoineen, eri vakuutusmenoja ja yleistä huolenpitoa metsistä ojituksineen.

Jos ei satu olemaan tuloja puun myynneistä tuolloin tai lähivuosina, jäävät monet menoerät vain kuluiksi.

Ehdotan metsäverotukseen Vanhasen hallituksen aikana ollutta käytäntöä. Silloin pääomatuloveroprosentit yksinkertaisesti vain puolitettiin. Koko metsäklusteri toimi täysillä, vaikka maassa oli taloudellinen taantuma. Verottaja sai eri verokohteista kokonaisuudessaan enemmän verotuloja, kun korkea puun myyntiveron jarru oli puolitettu.

Vanhasen hallituksen hyvä perusratkaisu tulisi nyt ottaa käyttöön, mutta ilman porrastuksia ja määräaikoja, joita tuolloin poliittinen tilanne vaati. Metsäveron puolitus saisi myös hoito- ja uudistushakkuut tehokkaasti käyntiin ja raha liikkuisi maakunnissa.

Lauri Oinonen

entinen kansanedustaja (kesk.)

Keuruu