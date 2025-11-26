Puupohjaisista lavuaareistaan tunnettu Woodio palkittiinMarjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittaman palkinnon arvo on 30 000 euroa.
Vuoden Metsä360-tunnustuspalkinnon on voittanut ekologisista kylpyhuonekalusteista tunnettu Woodio. Yrityksen innovaatio on täysin vedenkestävä puukomposiitti, joka on yhdistelmä puuhaketta ja hartsipohjaista sidosainetta. Materiaalin valmistuksessa on hyödynnetty metsäteollisuuden sivuvirtoja, jotka muuten menisivät polttoon.
Palkintoraadin mukaan Woodion tuotteissa yhdistyvät innovatiivisuus, muotoilu ja kestävä kehitys.
Keramiikkakalusteisiin verrattuna Woodion tuotteiden hiilijalanjälki on jopa 80 prosenttia pienempi. Tuotteiden ekologisuus perustuu tuotannon vähäiseen veden ja energian kulutukseen, tuotteiden biopohjaisuuteen, kevyeen painoon sekä materiaalien uusiokäyttöön. Yritys perusti tänä vuonna uuden tehtaan Lahteen ja tähtää investoinnin avulla voimakkaasti eurooppalaisille markkinoille.
Tunnustuspalkinnon saajaksi ehdolla olivat myös biopohjaisia palosuoja-aineita valmistava Nordtreat ja teollisen rakentamisen puuelementtien valmistamiseen erikoistunut VVR Wood.
Yläkoululaisten Metsä360-kilpailun voittaja löytyi kolmatta vuotta peräkkäin Kouvolasta. Kymenlaakson Steinerkoulun video kertoo metsän merkityksestä nuorten elämässä. Toiseksi kilpailussa sijoittui Puolalan koulu Turusta ja kolmanneksi Salmen koulu Pyhäjärveltä.Artikkelin aiheet
