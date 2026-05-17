Kuva: Tuulikki Viilo

Metsä | Luonto Henna Lääveri

Sorsien, kahlaajien ja muiden vesilintujen pesintä on parhaillaan käynnissä ympäri Suomen.

Ihmiset ja vapaana juoksevat koirat voivat säikäyttää lintuemot pois pesiltä ja pahimmillaan myös tuhota lintujen pesinnän. Vesialueilla liikuttaessa tuleekin noudattaa varovaisuutta, muistuttaa Metsähallitus.

Luonnonsuojelualueilla elää monia uhanalaisia lajeja, joille pesintä on erityisen herkkää aikaa. Vaikka useimmilla suojelualueilla ei ole erillisiä liikkumisrajoituksia, on lintujen pesintärauha kirjattu luonnonsuojelulakiin sekä EU:n lintudirektiiviin.

Pesintää uhkaavaa käyttäytymistä, kuten vapaana juoksevia lemmikkejä, on Metsähallituksen tiedotteen mukaan havaittu muun muassa Hailuodossa ja Liminganlahdella.

Pesintäaikaan tulee huolehtia siitä, että lemmikit ovat kytkettyinä. Lisäksi ylimääräistä rantaviivan lähellä liikkumista sekä merkatuilta reiteiltä poikkeamista tulisi välttää pesintärauhan turvaamiseksi.

“Joitakin uhanalaisimpien lajien yksilöitä on enää niin vähän, että yksikin epäonnistunut pesintä voi olla kohtalokasta populaatiolle”, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluiden toteutusvastaava Heli Suurkuukka.

Erityisen herkästi ihmisen tai vapaana juoksevan kissan tai koiran läsnäolo voi häiritä esimerkiksi soria, kahlaajia sekä lokkilintuja, sillä ne pesivät maassa rannoilla ja rantaniityillä.

Monien lajien pesät ja munat ovat myös hyvin naamioituja. Ne voivatkin jäädä monilta ulkoilijoilta huomaamatta.

Tiedotteen mukaan esimerkiksi tiirat tekevät vain huomaamattoman painanteen maahan, johon ne munivat muutaman täysin maapohjan värisen munan.

Lintuemot myös poistuvat pesiltä huomaamattomasti, eivätkä palaa pesälle, jos ihminen tai koira on kaukanakin näköpiirissä.

Munat ja poikaset tarvitsevat emon lämpöä, ja tietyssä pesinnän vaiheessa lyhytkin kylmettyminen tuhoaa munat tai pienet poikaset.

Riskinä on myös pesän hylkääminen sekä altistuminen saalistukselle.

“Lintu näkee ihmisen jo paljon kauempaa kuin ihminen linnun. Ihminen ja koira ajavat lintuemoja pesiltä tahtomattaan. Vastuullinen ulkoilija pysyy aina merkatuilla reiteillä”, kertoo Suurkuukka tiedotteessa.

Lokki- ja tiirakoloniat ovat tärkeitä suojelijoita myös sorsien ja sotkien pesinnälle. Jos kolonioita jotenkin häiritään, ne saattavat siirtyä jopa kokonaan pois alueelta.

Koirien kiinnipitoaika on alkanut 1. maaliskuuta. Ne tulisikin pitää kytkettynä paitsi vesialueilla liikuttaessa niin myös muualla taajama-alueen ulkopuolella.