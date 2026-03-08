Lukijalta: Saukkojen aiheuttamat tuhot asetettava oikeaan mittaluokkaan Saukkojen rikkomat autot ovat pelkkää materiaa, eivätkä ne tunne kipua toisin kuin suden raatelemat eläimet, kirjoittaa Eila Jyräkoski.

Saukko aterialla. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Willamo

Mielipide | Erä Lukijalta Eila Jyräkoski

Saukko pääsi tammikuussa otsikoihin aiheutettuaan vahinkoa henkilöautoille Hangon Tulliniemessä (MT 29.1.). Nämä saukot saivatkin tappotuomion.

Saukko on rauhoitettu, uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä eläin.

Sudet ovat tappaneet ja tappavat etelästä pohjoiseen kotieläimiä ja lemmikkejä aiheuttaen niille kärsimystä ja pakokauhua. Näistä vahingoista saatava rahallinen korvaus ei korvaa eläimen menettäneen jopa traumaattista kokemusta nähdä rakas eläin raadeltuna. Oli kyseessä sitten lammas, koira tai poro, hyöty- tai lemmikkieläin, sitä ei soisi kenellekään tapahtuvan.

Auto on pelkkää materiaa, joka ei tunne kipua vaikka sen sisuksia saukko purisikin. Siitä selviää rahalla.

En halua lietsoa susivihaa. Susi kuuluu kyllä luontoomme, mutta sen aiheuttamia vahinkoja useimmiten vähätellään.

Eila Jyräkoski

Eurajoki