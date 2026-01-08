S-ryhmä alkaa ostaa luontoarvoja – pilottihanke käynnistyy PielavedelläLuonnonarvokaupan hankkeessa monimuotoisuutta parannetaan markkinarahalla, kun S-ryhmä ostaa luontoarvoja Finsilvalta.
Pohjois-Savossa Pielavedellä käynnistyy neljän eri tahon yhteinen luonnonarvokaupan pilottihanke.
Tiedotteen mukaan Finsilva tuottaa hankkeessa luontoarvoja, joita S-ryhmä ostaa. Hanketta koordinoi Tapio Palvelut oy. LähiTapiola on mukana kehityskumppanina.
Luonnonarvohehtaarit varmentaa Lupa- ja valvontavirasto (aiemmin ely-keskus). Luonnonarvoja mitataan luonnonarvohehtaarilla, jonka avulla luontotekoja voidaan vertailla ja todentaa.
Luonnonarvokaupan kohde on noin 12 hehtaarin laajuinen, ojitettu ja karu suo. Valittu kohde täyttää S-ryhmän ennallistamistavoitteita koskevat vaatimukset, kuten vesistöjen rehevöitymisen hillitsemisen ja metsien ennallistamisen.
Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen monimuotoisuutta suon ennallistamisella. Se toteutetaan tukkimalla ojia ja poistamalla pääosa heikosti kasvavasta puustosta. Tällöin alueen vesitalous palautuu hiljalleen, minkä seurauksena suolajisto alkaa elpyä.
”Monimuotoisuus paranee markkinarahalla. Maanomistajia tarvitaan mukaan tuottamaan luonnonarvoja: heille luonnonarvokauppa avaa uudenlaisen ansaintakeinon, ja mahdollistaa ympäristö- ja taloudellisten tavoitteiden yhdistämisen”, sanoo Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen tiedotteessa.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat