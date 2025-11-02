Luonnonarvokauppa kiinnostaa maanomistajia, mutta alan ammattilaisista on pulaa PTT:n selvityksen mukaan luonnonarvokaupan käynnistyminen edellyttää selkeitä pelisääntöjä. MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat mukana kehittämässä markkinoita.

Luonnonarvokauppaan kuuluvia toimia voivat olla esimerkiksi suon ennallistaminen, metsän suojelu tai aktiiviset luonnonhoitotoimet. Kuva: Timo Heikkala

Luonnonarvomarkkinat voivat samaan aikaan monipuolistaa maanomistajien tulonlähteitä ja edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön Pellervon taloustutkimukselta (PTT) tilaamasta selvityksestä.

Selvityksen mukaan maanomistajilla on kiinnostusta luonnonarvokauppaan.

Luonnonarvokaupassa on yksinkertaistettuna kyse siitä, että maanomistaja sitoutuu ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja omistamallaan maa-alueella. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi suon ennallistaminen, metsän suojelu tai aktiiviset luonnonhoitotoimet.

Selvityksessä arvioidaan, että luonnonarvokauppa ohjautuisi pääasiassa heikkotuottoisille ja suojeluun soveltuville, talouskäytön ulkopuolisille maille.

Markkinoiden laajamittainen käynnistyminen edellyttää kuitenkin selkeitä pelisääntöjä, oikeudenmukaisia korvauksia ja luotettavaa toimintaympäristöä.

MTK ja metsänhoitoyhdistykset kertovat olevansa mukana kehittämässä markkinoita. Järjestö pitää tärkeänä, että järjestelmä rakentuu selkeiden yksikköjen ja läpinäkyvyyden varaan.

”Järjestö on kehittänyt luontoarvot.fi-markkinapaikkaa pitkään, ja Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa markkinapaikkaa kehitetään entisestään”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola tiedotteessa.

Hän painottaa, että luonnonarvokauppa täydentää olemassa olevia vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten Metso- ja Helmi-ohjelmia, mutta ei korvaa niitä.

Selvityksen mukaan luonnonarvomarkkinoilla on tällä hetkellä laajaa osaamisvajetta. Siksi tarvitaan riittävän neuvonta- ja tietopohjan vahvistamista, jotta maanomistajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä, MTK vetoaa.

PTT:n selvitys : Luonnonarvokaupan kehittämismahdollisuudet