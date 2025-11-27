Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
EU-viljelijätukien tukitasoja ja ehtoja tarkistettiin
Maatalous
|
Maatilojen määrä painui alle 40 000:n – 1 087 tilaa lopettaa tänä vuonna
Susi nappasi suomenpystykorvan kotiovelta Virroilla
Tapahtumapaikalta on Virtain keskustaan kymmenkunta kilometriä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
27.11.2025
19:00
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
susihyökkäys
suomenpystykorva
Metsästäjäliitto
Petoeläimet (Carnivora)
Koti- ja lemmikkieläimet
Virrat
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Yara Suomi
Sukevan yhteismetsissä tavoitellaan lisää kasvua ja hiilensidontaa metsänlannoituksella
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
|
Metsätiaiset ovat pulassa, koska nykyiset tekopökkelöt ovat niille vääränlaisia ja väärissä paikoissa
Tilaajalle
2
Erä
|
Metsästäjäliitto ehdottaa susien metsästystä toteutettavaksi alkusyksystä
3
Metsästys
|
Jahteja järjestävä Ilari Pirttilä kertoo MT Livessä, mistä metsästyksessä on pohjimmiltaan kyse
4
Metsänhoito
|
Näin 22-metrinen kuusi saadaan ehjänä 40 kilometrin päähän: Jaana Saraste johti 20 hengen tiimiä vaativassa urakassa
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
Metsänomistaja päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun: Metso-suojelu purettiin ja puut hakattiin
Tilaajalle
6
Metsäkoneet
|
Vääränlainen säilytys talvella voi rikkoa moottorisahan – tarkista, että nämä asiat ovat kunnossa
Tilaajalle
7
Erä
|
Asetusehdotus: Suden metsästysaika olisi vuosittain joulukuun alusta helmikuun 10. päivään
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari