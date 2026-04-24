Kaleva: Opissa olleen työntekijän sormi jäi puristuksiin sahalla, oululaisyhtiölle 15 000 euron sakkoKäräjäoikeuden mukaan tuotantolinjan turvallisuudessa oli vakavia puutteita.
Oulun käräjäoikeus on tuominnut oululaisen JK Wood oy:n 15 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi sahayhtiön toimitusjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Asiasta kertoo sanomalehti Kaleva.
Yhtiön sahalla Oulun Yli-Iissä tapahtui elokuussa 2023 työtapaturma, jossa työntekijänä toiminut oppisopimusopiskelija loukkasi sormensa sahatavarapakkauslinjalla.
Tapaturma sattui, kun linjan rimakuljettimen käyttöketjua oltiin asentamassa käyttöhammaspyörälle, Kaleva kertoo.
Asennus oli kesken, kun toinen työntekijä käynnisti kuljettimen, jolloin oppisopimustyöntekijän sormi jäi ketjun ja hammaspyörän väliin.
Oikeuden mukaan sahatavarapakkauslinjan turvallisuudessa oli puutteita, eikä koneen liikkuvien osien vaara-alueille pääsyä ollut kaikilta osin luotettavasti estetty koneen käynnin aikana.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
