I-P: Alajärvelle syntymässä uusi susireviiri – epäillään erikoistuneen metsäpeuroihinRiistakeskus järjestää yleisötilaisuuden, jossa jaetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa susista ja vastataan asukkaiden kysymyksiin.
Alajärven eteläosiin on todennäköisesti muodostumassa susireviiri. Suomen riistakeskuksen mukaan alueelta on tehty pidemmän aikaa yksittäisiä susihavaintoja, mikä huolestuttaa alueen asukkaita.
Alajärvi kuuluu metsäpeurojen elinalueeseen. Ilkka-Pohjalaisen mukaan susien jäljiltä on löytynyt jo useita kuolleita metsäpeuroja ja hirviä.
” Metsäpeurojen raatoja on löytynyt huolestuttavan paljon. Olisivatko sitten nämä sudet tulleet nimenomaan peurojen perässä erikoistuen käyttämään niitä ravintonaan”, Alajärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pekka Hautamäki pohtii Ilkka-Pohjalaisen haastattelussa.
Riistanhoitoyhdistys maksaa jokaisesta uudesta metsäpeuran raadosta, joka ei vielä ole tiedossa 20 euron ilmoituspalkkion.
Metsäpeura kuuluu luontodirektiivin liitteeseen II ja suojelustatukseltaan se on silmälläpidettävä. Metsäpeuraa tavataan vain Suomessa ja Venäjän luoteisosissa. Puolet noin 5000 yksilön maailmankannasta elää Suomessa.
”Alueelta on kertynyt petoyhdyshenkilöiden ja kansalaisten ilmoittamia susihavaintoja, ja joukossa on ollut myös merkkejä kiimatiputtelusta. Todennäköisesti sinne lauma muodostuu”, arvioi riistakeskus Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma.
Riistakeskus järjestää aiheesta ensi viikolla yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan susitilanteesta ja vastataan asukkaiden kysymyksiin.
