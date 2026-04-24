Kaikki metsurit saivat kenkää ‒ Tornatorin muutosneuvottelut ohitse Metsureille tarjotaan eropakettia irtisanomisen sijaan.

Tornator luopuu omista metsureistaan. Kuvituskuva. Kuva: Kai Tirkkonen

Jussi Vehkala

Tornator Oyj:n maaliskuussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet 9.4.2026. Neuvottelut koskivat yhtiön metsuritoiminnan lakkauttamista.

Tornator on päättänyt lopettaa oman metsuritoimintansa viimeistään kuluvan metsänhoitokauden jälkeen. Päätös tehtiin neuvottelujen jälkeen, joissa ei löytynyt vaihtoehtoja toiminnan jatkamiselle, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö tarjoaa metsureille irtisanomisen vaihtoehtona vapaaehtoista eropakettia, joka vastaa metsurin keskimääräistä vuosipalkkaa.

Yhtiön palveluksessa oli tänä vuonna vielä 25 metsuria.