Metsäalan luonnonhoidon opetus uudistuu – vesiensuojelulla ja paikkatiedolla kasvava rooliLuonnonhoidon uudet opetussisällöt varmistavat suositusten mukaisen toiminnan ja lakien noudattamisen.
Luonnonhoito on noussut keskeiseen osaan metsäalan töissä. Sen opetuksen uudet sisällöt on nyt valmiita käyttöön otettavaksi.
”Kansallinen metsästrategia on asettanut talousmetsien monimuotoisuudelle tavoitteita, joiden totuttamiseen tarvitaan osaavia metsäalan toimijoita. Tavoitteisiin pääsemiseksi oli tarpeen koota yhteen osaamistavoitteet luonnonhoidolle”, toteaa johtava asiantuntija Katja Matveinen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Luonnonhoito on keskeinen osa metsäalan opetusta kaikilla koulutusasteilla. Uudistetut metsäalan luonnonhoito-opetuksen sisällöt kokoavat yhteen ne asiat, jotka metsässä työskentelevän tulee vähintään hallita muun muassa lakien noudattamiseksi ja suositusten toteuttamiseksi.
Metsänkäsittelyä toteuttavien ammattilaisten tiedoilla ja osaamisella on ratkaiseva merkitys talousmetsien luonnonhoidon toimien toteutumisessa, metsänkäsittelyn ympäristöriskien hallinnassa sekä metsänomistajien neuvonnassa.
”Opetuksen sisällöissä oli tarpeen vahvistaa esimerkiksi vesiensuojelua ja paikkatiedon käyttöä.”
Luonnonhoidon opetuksen uudet sisällöt tuotti Tapio Oy maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Uudistamistyö pohjautui metsäalan toimijoille tehtyyn kyselyyn ja haastatteluihin, joilla selvitettiin luonnonhoitoon liittyviä käytännön osaamistarpeita.
”Selvitysten pohjalta nähtiin tarpeelliseksi vahvistaa opetuksen sisällöissä esimerkiksi vesiensuojelua ja paikkatiedon käyttöä”, toteaa johtava asiantuntija Lauri Saaristo Tapiosta.
Uusien sisältöjen mukainen opetus varmistaa, että opiskelijat tuntevat keskeiset lainsäädännön velvoitteet sekä kansallisen metsästrategian luonnonhoidon tavoitteet.
Sisällöt koskevat metsäalan perustutkinnon opetusta, joten uudistus palvelee etenkin metsäalalle koulutettavia nuoria. Lisäksi sisällöillä on vaikutusta ammattikorkeakoulujen luonnonhoidon opetukseen sekä luonnonhoidon osaamisen todentamiseen.
Sisältöjen ajantasaistaminen tarjoaa metsäalan yrityksille myös tilaisuuden arvioida henkilöstön täydennyskoulutuksen tarvetta.
