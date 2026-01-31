Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Karjalankarhukoira täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 90 vuotta
Tilaajalle
|
Ota nämä asiat huomioon tilojen välisessä viljakaupassa
Karjalankarhukoira täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 90 vuotta
Karjalankarhukoiran on osa arvokasta suomalaista kulttuurihistoriaa ja rodun vaalimista pidetään pystykorvajärjestön ja suomalaisten koiraväen kunnia-asiana.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Erä
31.1.2026
11:30
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
Karjalankarhukoira
suomalainen koirarotu
metsästyskoira
jalostus
koiraharrastus
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Yritykset
|
Kun turpeen poltto tyrehtyi, Marko Vainionpää ryhtyi myymään turvettaan laivalasteittain ulkomaille
Tilaajalle
2
Ympäristö
|
Tällaista puuta ei pidä polttaa kotioloissa – ”Haitta-aineita ei usein näe puun pinnalta”
Tilaajalle
3
Erä
|
Luonnonsuojeluliitto ja riistakeskus selvittivät yhdessä susien poikkeuslupakäytäntöjä
4
Erä
|
Saukot turmelleet jo 25 uutta autoa satama-alueella Hangossa – häiriköiden pyyntiin myönnettiin toista kertaa poikkeuslupa
Tilaajalle
5
Yle uutiset
|
Thaipoimija tienaa muutaman tunnin todistuksesta Suomessa enemmän kuin koko kesän marjanpoiminnasta
6
Erä
|
Halkaisijaltaan yli 40 sentin kokoinen avanto tulee merkitä tietyllä tavalla – katso ohjeet
Tilaajalle
7
Metsäteollisuus
|
Kemijärvellä aiotaan tehdä sellutehtaan maanrakennustöitä tänä vuonna
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut 2024 järjestetään 25. kerran Riihimäellä – mukana kaksi uutuutta
Koneviesti
|
Kansainväliset Erämessut avattiin neljän vuoden tauon jälkeen
Koneviesti
|
Onko edullinen Smert Turistov -retkikeitin lempinimensä mukaisesti ”Turistien surma”? – laite on neuvostoliittolaisen suihkumoottoritehtaan valmistama
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari