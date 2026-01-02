Joensuun voimalaitokselle ajettiin viimeinen erä turvettaSavon Voiman lämmön- ja sähköntuotannon hiilipäästöt vähenevät alle puoleen.
Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle saapui viimeinen turve-erä 29. joulukuuta. Turpeen käytön päättyminen Joensuussa on osa konsernin laajempaa strategiaa luopua fossiilisista polttoaineista ja siirtyä uusiutuviin energialähteisiin. Viimeiset turve-erät saapuivat Savon Voiman Iisalmen ja Pieksämäen voimalaitoksille jo viime keväänä.
Koska Joensuu on Savon Voiman suurin kaukolämpöpaikkakunta, vaikuttaa turpeesta luopuminen merkittävästi koko konsernin päästöihin, kerrotaan tiedotteessa. Turpeen käytön lopettamisen myötä kaukolämmön ja sähköntuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt vähenevät alle puoleen vuoteen 2025 verrattuna.
Turpeesta luopuminen on vaatinut merkittäviä investointeja, kuten kaukolämpöakun, lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden rakentamista sekä voimalaitoskattiloiden modernisointeja.
Savon Voima jatkaa turpeen käyttöä vielä pienemmissä laitoksissa, mutta tavoitteena on, että turpeen käyttö loppuu kokonaan viimeistään vuonna 2029.Artikkelin aiheet
