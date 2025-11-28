Kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto ohitti energiaturpeen ensimmäistä kertaa Suomen turvetuotanto on vakiintunut noin kuuteen miljoonaan kuutioon vuodessa.

Energiaturvetta tuotetaan nykyisin tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Muutamia vuosia sitten energiaturvetta tuotettiin myös kaupallisiin varastoihin. Kuva: Taina Renkola

Metsä | Energia Sami Suojanen

Kasvu- ja ympäristöturvetuotanto on ylittänyt ensimmäistä kertaa energiaturvetuotannon.

Bioenergia ry:n tiedotteen mukaan Suomessa nostettiin tänä vuonna turvetta kuivikkeiksi, kasvualustoiksi ja muihin tarkoituksiin 3,3 miljoonaa kuutiometriä.

Energiaturvetta taas tuotettiin yhteensä 3,1 miljoonaa kuutiota.

Muun kuin energiaturpeen tuotanto lisääntyi yli kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna.

Energiaturpeesta oli jyrsinpolttoturvetta 2,2 miljoonaa kuutiota ja palaturvetta 0,9 miljoonaa kuutiota.

Viime vuonna jyrsinpolttoturvetta tuotettiin 2,7 miljoonaa kuutiota ja palaturvetta 1,0 miljoonaa kuutiota.

Bioenergia ry:n mukaan energiaturvetta tuotettiin vain tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Muutamia vuosia sitten energiaturvetta tuotettiin myös kaupallisiin varastoihin.

”Viileä ja kostea alkukesä oli turvetuotannon kannalta odottelua. Heinäkuun alkupuolella päästiin töihin säiden muututtua helteisiksi, mikä näkyy varsinkin kasvu- ja kuiviketurpeen suhteellisen hyvänä tuotantona. Niiden kysyntä myös jatkuu vahvana”, toteaa Bioenergia ry:n turve- ja kasvualustat valiokunnan puheenjohtaja Pasi Rantonen tiedotteessa.

Bioenergia ry:n toimialapäällikön Hannu Salon mukaan turvetuotanto on viime vuosina vakiintunut noin kuuteen miljoonaan kuutiometriin.

”Energiaturpeen kysynnän lasku näkyy tuotannon vähenemisenä, mitä on kompensoinut kasvu- ja kuiviketurpeen tuotannon vahvistuminen. Näin ei kuitenkaan voi jatkua pitkään, sillä tuotantopinta-alat vähenevät ja tuotannon volyymi laskee vääjäämättä”, Salo toteaa tiedotteessa.