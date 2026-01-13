Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Pohjoismaalaisten medialukutaito on hyvä, mutta ikäryhmien väliset erot suuria
Tilaajalle
|
Lannoitteiden hinnannousua pyritään jarruttamaan EU:ssa – komissio puuttumassa tulleihin
Puun hinta viikolla 2: Puukauppa alkoi jähmeästi, kauppamäärät jäivät hyvin pieniksi
Puutavaralajien hinnat kehittyivät eri suuntiin. Kuusitukin nousi, kun taas kuitupuiden hinnat laskivat.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
13.1.2026
10:00
Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
puun hinta
Metsät
Puuteollisuus Metsätalous ja hakkuut
Metsänhoito ja metsätalous
Puukauppa
Metsä- ja paperiteollisuus
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Erä
|
Susikiintiöstä jäljellä vielä 19 sutta
2
Metsäteollisuus
|
Vanhan sellutehtaan likaisen perinnön siivoaminen kestää viisi vuotta – nollakuidun nosto Tampereella halutaan aloittaa ensi kesänä
Tilaajalle
3
Metsäteollisuus
|
Etelä-Amerikan sellu rohmuaa lisää markkinaosuutta pohjoisen sellun kustannuksella, hintojen pohjat nähtiin viime vuonna
Tilaajalle
4
Metsä
|
Metsän omistaminen toi mukanaan uuden harrastuksen ja rutkasti tekemistä eläkepäiville
Tilaajalle
5
Metsänhoito
|
Metsäyhtiöt eivät halua jakaa hakkuukoneiden keräämää lahotietoa
Tilaajalle
6
Metsäteollisuus
|
Sahatavaran ja sivutuotteiden näkymät pettivät – sahajätti West Fraser teki 350 miljoonan euron alaskirjauksen
Tilaajalle
7
Liikenne
|
Nuoren puutavarankuljettajan kauhun hetki – ”Pelkäsin hänen tulevan alle”
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Contura
Koti
|
Kiertoilmatakka ja ilmalämpöpumppu ovat varsinainen lämmittämisen tehopari