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Juuri nyt | Keskusta vaatii ammattidieseliä käyttöön, KD jakeluvelvoitetta tauolle − hurjan kallis bensa nostaa kierroksia
Tilaajalle | Puun hinta viikolla 38: Kauppa käy kuusen vedolla