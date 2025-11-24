Unohtuuko työhyvinvointi tekoälyhuumassa? Uudet suositukset metsäalan organisaatioille Tekoälyn käytön periaatteita on hyvä rakentaa yhdessä johdon, teknologia-asiantuntijoiden ja henkilöstön kesken.

Tekoälyn avulla muun muassa analysoidaan metsätietoa. Kuva: Arto Turpeinen

Metsä | Yhteiskunta Suvi Jylhänlehto

Tekoäly on jo arkisessa käytössä metsäalalla. Sen avulla muun muassa analysoidaan metsätietoa ja voidaan tunnistaa, millä alueilla työntekijöitä eniten tarvitaan, Tapio kertoo tiedotteessa. Sen mukaan käyttökohteiden laajeneminen tulee muuttamaan työelämää hyvin merkittävästi.

Metsäalan organisaatioita kokoava metsähyvinvoinnin pyöreä pöytä julkisti suositukset tekoälyn käyttöönottoon.

Ensimmäisenä kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä organisaation toiminnassa ja uudistumisessa.

”Jotta voimme varmistaa ihmisten motivaation ja hyvinvoinnin, on johdon, teknologia-asiantuntijoiden ja henkilöstöryhmien syytä käydä vuoropuhelua ja rakentaa käytön periaatteita yhdessä”, toteaa ryhmän puheenjohtaja Tarja Ollas Tapiosta.

Arvioidaan, millaiset työtehtävät voivat lisääntyä ja mitkä vähentyä sekä keskustellaan, kuinka henkilöstön taidot ja valmiudet varmistetaan.

Seuraavaksi kuvataan tekoälyn hyödyntämisen periaatteet: vastuut, käytön avoimuus, yhteistyö ja osaamisen varmistamisen käytännöt.

”Suomessa on jo vahvuutena puuta ja päätä, mutta nyt saamme avuksi vielä tekoälyn. Otetaan se vastuullisesti käyttöön, niin että ihmisten hyvinvointi työssä kasvaa”, Ollas kannustaa.

Metsähyvinvoinnin pyöreässä pöydässä vaikuttaa tänä vuonna 40 metsäalalla toimivaa henkilöä toimitusjohtajista opiskelijoihin.