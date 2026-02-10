Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Sahojen tuotanto kasvoi ‒ tukin hinta kuritti
Tilaajalle
|
Tiesitkö? Suomessa on maailman korkein pitkittäisharju, ja se tunnetaan Kummelin sketsistä
Sahojen tuotanto kasvoi ‒ tukin hinta kuritti
Männyn kysynnän heikkous huolettaa sahoja.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäteollisuus
10.2.2026
08:32
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
sahateollisuus
puuteollisuus
vientimarkkinat
tukin hinta
biotalous
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Kodin talous
|
Kaikki nämä menot voi vähentää metsäverotuksessa
Tilaajalle
2
Energia
|
Piipun sulkuläppä säästää lämpöenergiaa – eläkkeellä oleva yrittäjä kehitti automaattisulun savupiippuun
Tilaajalle
3
Metsä
|
Vuoden sahayrittäjä syntyi sahalla ja kasvoi purussa
4
Koneet ja kulkuneuvot
|
Ei pieni, mutta ei isokaan – koneyrittäjän menestysresepti löytyi muiden kasvaessa liian suuriksi
Tilaajalle
5
Metsä
|
Puun hinta viikolla 6: Myrskypuu painaa mäntyä
Tilaajalle
6
Energia
|
Kireä pakkasjakso syö puupinot vauhdilla – viikossa palaa helposti kymmenesosa vuoden klapeista
7
Erä
|
Kokemuksia sudenmetsästyksestä: ”Tämä on lähes ainoa kiintiöalue, joka on nyt tyhjä susista”
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kolumni
Simo Jaakkola
Koneviesti
|
Metsäteollisuudella sumuinen markkina – myös Teboil-pakoitteet vaikeuttavat urakoitsijoiden toimintaa
Koneviesti
|
Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 ja tukin hinta vakiintunut korkeammalle tasolle – koivutukin arvo nousi eniten
Koneviesti
|
Hermann Brothers Logging & Construction tarjoaa hakelogistiikkaa tehtaille ja puun kuorintaa sahoille – terminaaliin ajetaan 100 kuormaa puuta päivässä
Tilaajalle
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Bema System
Maatalous
|
Nosto-ovilla helpotat arkeasi - vuoden ympäri // Lyftdörrar som förenklar vardagen – året om