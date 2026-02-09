Siirry pääsisältöön
Etusivu
KSML: Himoksella karannutta koiraa etsittiin yli viikko ‒ tarina sai onnellisen lopun
Tilaajalle
|
Maatila jäi ilman työntekijää, kun moldovalainen passitettiin maasta ulos ‒ "Suora loukkaus itseäni kohtaan työnantajana"
Suden DNA-näytteitä kerätty liki 900 – lisää näytteitä kaivataan Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Savosta
Susien DNA-näytteitä on kertynyt kuluvalla keräyskaudelta 871 kappaletta. Kertymässä on mukana vain sähköisesti kirjatut näytteet.
Tilaajalle
Metsä
|
Erä
9.2.2026
17:00
Eija Vallinheimo
susi
dna-näyte
Luonnonvarakeskus
Suomen riistakeskus
Varsinais-Suomi
