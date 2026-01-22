Tiesitkö: Puuttuva tilinumero johtaa aina energiaveron palautushakemuksen hylkäämiseen Verohallinto ei kysele perään, jos energiaveron palautusta hakevan tilinumero on väärä tai se puuttuu.

Tilinumeron pystyy ilmoittamaan Omavero-palvelussa etusivun Asiakastiedot-välilehdellä. Kuva: Jarkko Sirkiä

Metsä | Talous Juhani Reku

Verohallinnolla on tärkeää olla tiedossa tilinumerosi, jotta veronpalautus, arvonlisäveron palautus tai energiaveron palautus voidaan maksaa suoraan tilille.

Automaattinen hylkäys Jos tilinumero puuttuu tai se on virheellinen, energiaveron palautusta ei voida maksaa. Virheellinen tai puuttuva tilinumero johtaa siten automaattisesti hakemuksen hylkäämiseen.

Jos tilinumero on muuttunut tai se ei jostain muusta syystä ole Verohallinnon tiedossa, sen pystyy ilmoittamaan Omavero-palvelussa etusivun Asiakastiedot-välilehdellä.

Arvonlisäverovelvolliset voivat ilmoittaa tilinumeron vain Omaverossa. Henkilöasiakas, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen, voi ilmoittaa tilinumeron myös paperilomakkeella. Puhelimitse tai sähköpostitse tilinumeroa ei voi ilmoittaa.