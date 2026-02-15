Sellun sivuvirroille arvoa: Biohartseista saa kestäviä ja kierrätettäviä tuulivoimaloiden lapoja, veneitä ja mailoja Tutkijat toivovat, että biotalouden monipuoliseen kehittämiseen herättäisiin Suomessa ennen kuin muut toimijat karkaavat edelle.

Uusista biohartseista valmistettuja komposiittilevyjä sääaltistuksessa. Tutkijat testasivat satamassa 90 vuorokauden ajan, mitä vesi, uv-säteily, lämpötila ja ilmankosteus aiheuttavat levyille. Kuva: Juha Heiskanen / Oulun yliopisto

Metsä | Metsäteollisuus Katja Lamminen

Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uusia biomassapohjaisia hartseja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia materiaaleja komposiittituotteiden valmistuksessa.

Biohartsit ovat vähintään yhtä lujia kuin nykyiset materiaalit. Raaka aineita saadaan metsä- ja maatalouden sivuvirroista.

Polyesterihartseja käytetään lasikuiturakenteissa, kuten veneissä ja asuntovaunuissa. Epoksihartseja puolestaan suositaan liimoina ja korkean suorituskyvyn komposiiteissa, kuten urheilumailoissa ja -sauvoissa.

Biohartsit voivat korvata fossiiliset myös vaativassa käytössä.

”Kehittämämme biomassapohjainen polyesterihartsi antaa jopa 76 prosenttia suuremman vetolujuuden kuin kaupallinen, fossiilisista raaka-aineista valmistettu polyesterihartsi”, väitöskirjatutkija Mikko Salonen kertoo.

Hinta ei tule olemaan fossiilisia kalliimpi. Biohartsia voidaan valmistaa jo olemassa olevilla kemianteollisuuden tuotantolinjoilla.

Toisin kuin nykyisiä materiaaleja, biohartseja pystytään kierrättämään kemiallisesti.

Uudet materiaalit voivat helpottaa komposiittirakenteiden, kuten tuulivoimaloiden siipien kierrättämistä, mikä on nykyään vaikeaa.

Biohartsien valmistuksessa tarvittavia kemikaaleja, kuten hydroksimetyylifurfuraalia ja furfuraalia saadaan selluloosasta ja hemiselluloosasta, joiden raaka-aineiksi puolestaan soveltuvat erilaiset metsä- ja maatalouden sivuvirrat, kuten sahanpuru ja olki.

Tutkijat toivovat, että biotalouden monipuoliseen kehittämiseen herättäisiin Suomessa ennen kuin muut toimijat karkaavat edelle.

Maatalouden sivuvirtoja hyödynnetään jo voimakkaasti esimeriksi Keski-Euroopassa.